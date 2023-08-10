https://sputnikarabic.ae/20230810/نيجيريا-20-قتيلا-على-الأقل-جراء-إطلاق-نار-في-قرى-وسط-البلاد-1079958130.html
نيجيريا.. 20 قتيلا على الأقل جراء إطلاق نار في قرى وسط البلاد
نيجيريا.. 20 قتيلا على الأقل جراء إطلاق نار في قرى وسط البلاد
قالت الشرطة النيجيرية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية اليوم الخميس بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد حيث يسود العنف... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:29+0000
2023-08-10T14:29+0000
2023-08-10T14:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
نيجيريا
الأخبار
أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102139/43/1021394309_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_05c7d931979cd8fe5713b3e2f56d4ceb.jpg
وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من اليوم عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة " The Punch".وقال ألابو في بيان: "نتيجة للهجمات، أصيب عدة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من طلقات نارية"، وحث على الهدوء ووعد باعتقال الجناة ومحاكمتهم.وغالبًا ما يتم تصوير العنف على أنه عرقي - ديني: يتصادم رعاة الفولاني (جماعة من البدو الرحل) المسلمون بشكل رئيسي مع المزارعين المسيحيين بشكل أساسي.لكن العديد من الخبراء والسياسيين يقولون إن تغير المناخ وتوسيع الزراعة يخلقان منافسة على الأرض تدفع المزارعين والرعاة إلى الصراع، بغض النظر عن الدين أو العرق.
https://sputnikarabic.ae/20220116/مقتل-50-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-مسلح-بشمال-غربي-نيجيريا-1056282610.html
نيجيريا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102139/43/1021394309_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_a7ff0a322f2c3b86a5c66323549a73dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا, الأخبار, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا, الأخبار, أفريقيا
نيجيريا.. 20 قتيلا على الأقل جراء إطلاق نار في قرى وسط البلاد
تابعنا عبر
قالت الشرطة النيجيرية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية اليوم الخميس بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد حيث يسود العنف بين رعاة الماشية والمزارعين.
وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من اليوم عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة
" The Punch".
وقال ألابو في بيان: "نتيجة للهجمات، أصيب عدة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من طلقات نارية"، وحث على الهدوء ووعد باعتقال الجناة ومحاكمتهم.
وغالبًا ما يتم تصوير العنف
على أنه عرقي - ديني: يتصادم رعاة الفولاني (جماعة من البدو الرحل) المسلمون بشكل رئيسي مع المزارعين المسيحيين بشكل أساسي.
لكن العديد من الخبراء والسياسيين يقولون إن تغير المناخ وتوسيع الزراعة يخلقان منافسة على الأرض تدفع المزارعين والرعاة إلى الصراع، بغض النظر عن الدين أو العرق.