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نيجيريا.. 20 قتيلا على الأقل جراء إطلاق نار في قرى وسط البلاد
نيجيريا.. 20 قتيلا على الأقل جراء إطلاق نار في قرى وسط البلاد
قالت الشرطة النيجيرية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية اليوم الخميس بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد حيث يسود العنف... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T14:29+0000
2023-08-10T14:29+0000
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وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من اليوم عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة " The Punch".وقال ألابو في بيان: "نتيجة للهجمات، أصيب عدة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من طلقات نارية"، وحث على الهدوء ووعد باعتقال الجناة ومحاكمتهم.وغالبًا ما يتم تصوير العنف على أنه عرقي - ديني: يتصادم رعاة الفولاني (جماعة من البدو الرحل) المسلمون بشكل رئيسي مع المزارعين المسيحيين بشكل أساسي.لكن العديد من الخبراء والسياسيين يقولون إن تغير المناخ وتوسيع الزراعة يخلقان منافسة على الأرض تدفع المزارعين والرعاة إلى الصراع، بغض النظر عن الدين أو العرق.
https://sputnikarabic.ae/20220116/مقتل-50-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-مسلح-بشمال-غربي-نيجيريا-1056282610.html
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العالم, أخبار العالم الآن, نيجيريا, الأخبار, أفريقيا

نيجيريا.. 20 قتيلا على الأقل جراء إطلاق نار في قرى وسط البلاد

14:29 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / SUNDAY AGHAEZE الجيش النيجيري
الجيش النيجيري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / SUNDAY AGHAEZE
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قالت الشرطة النيجيرية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بأعيرة نارية اليوم الخميس بعد أن هاجم مسلحون قريتين في ولاية بلاتو شمال وسط البلاد حيث يسود العنف بين رعاة الماشية والمزارعين.
وقال ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو إن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من اليوم عندما اقتحم مسلحون مجهولون قرية تاكوام لورو وأطلقوا النار وقتلوا 17 شخصا قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين في قرية لايووك القريبة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة " The Punch".
وقال ألابو في بيان: "نتيجة للهجمات، أصيب عدة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من طلقات نارية"، وحث على الهدوء ووعد باعتقال الجناة ومحاكمتهم.
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وغالبًا ما يتم تصوير العنف على أنه عرقي - ديني: يتصادم رعاة الفولاني (جماعة من البدو الرحل) المسلمون بشكل رئيسي مع المزارعين المسيحيين بشكل أساسي.
لكن العديد من الخبراء والسياسيين يقولون إن تغير المناخ وتوسيع الزراعة يخلقان منافسة على الأرض تدفع المزارعين والرعاة إلى الصراع، بغض النظر عن الدين أو العرق.
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