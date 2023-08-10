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https://sputnikarabic.ae/20230810/واشنطن-تمدد-ترخيص-يسمح-بمعاملات-محدودة-مع-البنك-المركزي--ووزارة-المال-الروسية-1079951241.html
واشنطن تمدد ترخيصا يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي ووزارة المال الروسية
واشنطن تمدد ترخيصا يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي ووزارة المال الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، تمديد الترخيص العام الذي يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المال في روسيا حتى 8 تشرين... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T12:47+0000
2023-08-10T12:49+0000
العالم
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وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، اليوم الخميس، إن "الأشخاص الأمريكيين مخولون بدفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، وشراء أو تلقي التصاريح أو التراخيص أو التسجيلات أو الشهادات، إلى الحد الذي يحظر فيه التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي 14024، المحظورات المتعلقة بالمعاملات".وتابع البيان: "إشراك البنك المركزي الروسي والصندوق الوطني للثروة، ووزارة المال في روسيا بالتعاملات شريطة أن تكون مثل هذه المعاملات عادة عرضية وضرورية للعمليات اليومية في روسيا لمثل هذه المعاملات الأشخاص أو الكيانات الأمريكية، حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 8 نوفمبر 2023".
https://sputnikarabic.ae/20230317/المصرف-المركزي-لا-يوجد-تأثير-مباشر-للاضطرابات-في-الأسواق-المالية-الغربية-على-الاقتصاد-الروسي-1074854485.html
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واشنطن تمدد ترخيصا يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي ووزارة المال الروسية

12:47 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Эдуард Песов
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، تمديد الترخيص العام الذي يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المال في روسيا حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، اليوم الخميس، إن "الأشخاص الأمريكيين مخولون بدفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، وشراء أو تلقي التصاريح أو التراخيص أو التسجيلات أو الشهادات، إلى الحد الذي يحظر فيه التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي 14024، المحظورات المتعلقة بالمعاملات".
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وتابع البيان: "إشراك البنك المركزي الروسي والصندوق الوطني للثروة، ووزارة المال في روسيا بالتعاملات شريطة أن تكون مثل هذه المعاملات عادة عرضية وضرورية للعمليات اليومية في روسيا لمثل هذه المعاملات الأشخاص أو الكيانات الأمريكية، حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 8 نوفمبر 2023".
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