https://sputnikarabic.ae/20230810/واشنطن-تمدد-ترخيص-يسمح-بمعاملات-محدودة-مع-البنك-المركزي--ووزارة-المال-الروسية-1079951241.html

واشنطن تمدد ترخيصا يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي ووزارة المال الروسية

واشنطن تمدد ترخيصا يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي ووزارة المال الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، تمديد الترخيص العام الذي يسمح بمعاملات محدودة مع البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المال في روسيا حتى 8 تشرين... 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T12:47+0000

2023-08-10T12:47+0000

2023-08-10T12:49+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062323087_0:1102:2049:2254_1920x0_80_0_0_8360033e722b03eef1d07657a1190f54.jpg

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، اليوم الخميس، إن "الأشخاص الأمريكيين مخولون بدفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد، وشراء أو تلقي التصاريح أو التراخيص أو التسجيلات أو الشهادات، إلى الحد الذي يحظر فيه التوجيه 4 بموجب الأمر التنفيذي 14024، المحظورات المتعلقة بالمعاملات".وتابع البيان: "إشراك البنك المركزي الروسي والصندوق الوطني للثروة، ووزارة المال في روسيا بالتعاملات شريطة أن تكون مثل هذه المعاملات عادة عرضية وضرورية للعمليات اليومية في روسيا لمثل هذه المعاملات الأشخاص أو الكيانات الأمريكية، حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 8 نوفمبر 2023".

https://sputnikarabic.ae/20230317/المصرف-المركزي-لا-يوجد-تأثير-مباشر-للاضطرابات-في-الأسواق-المالية-الغربية-على-الاقتصاد-الروسي-1074854485.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم