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https://sputnikarabic.ae/20230810/وزير-الزراعة-الروسي-لا-يستبعد-زيادة-صادرات-الحبوب-للسوق-العالمية-إلى-أكثر-من-55-مليون-طن-1079940147.html
وزير الزراعة الروسي لا يستبعد زيادة صادرات الحبوب للسوق العالمية إلى أكثر من 55 مليون طن
وزير الزراعة الروسي لا يستبعد زيادة صادرات الحبوب للسوق العالمية إلى أكثر من 55 مليون طن
أعلن وزير الزراعة الروسية دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، أن روسيا في الموسم الزراعي 2023 – 2024، يمكنها توريد 55 مليون طن أو أكثر من الحبوب، إلى السوق... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T11:48+0000
2023-08-10T11:48+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال باتروشيف للصحفيين: "إذا تعلق الأمر بالأمن الغذائي العالمي، فإن روسيا أسهمت دائما في هذا الاتجاه. العام الماضي، قمنا بتصدير كمية غير مسبوقة من الحبوب، بلغت 60 مليون طن. وهذا لم يحدث مطلقا في تاريخ بلادنا".وأضاف: "نخطط هذا العام لتصدير نحو 55 مليون طن من المحاصيل التي لدينا. ويمكن أن يتغير الرقم، حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل، من حيث كمية الحبوب؛ وسنقوم بتعديل الرقم الخاص لأحجام الصادرات أيضا".وقدرت وزارة الزراعة الروسية محصول الحبوب، في عام 2023، بـ 123 مليون طن، منها 78 مليون طن قمح؛ مما يسمح بمراجعة تصاعدية للتنبؤات، وإمكانية توريد 55 مليون طن في الموسم الزراعي الجديد (من 1 حزيران/يوليو 2023 إلى 30 تموز/يونيو 2024).
https://sputnikarabic.ae/20230810/مصدر-لـسبوتنيك-الضمانات-الشفهية-التي-تتلقاها-تركيا-من-الغرب-غير-كافية-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1079929615.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

وزير الزراعة الروسي لا يستبعد زيادة صادرات الحبوب للسوق العالمية إلى أكثر من 55 مليون طن

11:48 GMT 10.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد الحبوب في حقول "بوسيفنينسكايا" بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
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أعلن وزير الزراعة الروسية دميتري باتروشيف، اليوم الخميس، أن روسيا في الموسم الزراعي 2023 – 2024، يمكنها توريد 55 مليون طن أو أكثر من الحبوب، إلى السوق العالمية، بما فيها إلى أفريقيا، في حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل.
وقال باتروشيف للصحفيين: "إذا تعلق الأمر بالأمن الغذائي العالمي، فإن روسيا أسهمت دائما في هذا الاتجاه. العام الماضي، قمنا بتصدير كمية غير مسبوقة من الحبوب، بلغت 60 مليون طن. وهذا لم يحدث مطلقا في تاريخ بلادنا".
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مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب
07:14 GMT
وأضاف: "نخطط هذا العام لتصدير نحو 55 مليون طن من المحاصيل التي لدينا. ويمكن أن يتغير الرقم، حال ارتفعت توقعات جني المحاصيل، من حيث كمية الحبوب؛ وسنقوم بتعديل الرقم الخاص لأحجام الصادرات أيضا".
وقدرت وزارة الزراعة الروسية محصول الحبوب، في عام 2023، بـ 123 مليون طن، منها 78 مليون طن قمح؛ مما يسمح بمراجعة تصاعدية للتنبؤات، وإمكانية توريد 55 مليون طن في الموسم الزراعي الجديد (من 1 حزيران/يوليو 2023 إلى 30 تموز/يونيو 2024).
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