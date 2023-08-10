https://sputnikarabic.ae/20230810/وزير-السياحة-السوري-نعول-على-المغترب-السوري-وأهلا-وسهلا-بأشقائنا-العرب-جميعا-في-الشام-قلب-العروبة-1079959348.html

وزير السياحة السوري: نعول على المغترب السوري وأهلا وسهلا بأشقائنا العرب جميعا في الشام قلب العروبة

وزير السياحة السوري: نعول على المغترب السوري وأهلا وسهلا بأشقائنا العرب جميعا في الشام قلب العروبة

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع وزير السّياحة السّوري، محمد رامي مارتيني، للحديث عن قطاع السياحة في سوريا وتعافيه بعد 12 عاما من الحرب المدمّرة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مارتيني: "القطاع السياحي في جميع الدول التي تعرضت للحروب والكوارث والأزمات، هي من أكثر القطاعات التي تتضرر وتكون آخر القطاع تعافيا، حقيقة الحرب على سوريا مركبة وممتدة زمانيا ومكانيا واليوم نحن عشنا 12 عاما من الحرب الإرهابية، ترافقت بضغط الدول المعادية للشعب السوري من العقوبات".العقوبات الغربية عقبة في وجه الاستثمار وأشار مارتيني إلى الاستثمارات التي تسعى الحكومة السورية لتطوير قطاع السياحة، وقال لـ"سبوتنيك":وأضاف: "لدينا مشاريع لمستثمرين سوريين عرب وأجانب، وفي مقدمتهم الأصدقاء الروس، لدينا أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في مدينة اللاذقية، ووصل المشروع إلى إنجاز 50 %، وفي السنة المقبلة سنفتتح هذا المنتجع وأعتقد أن يكون له صدى طيب لاستقدام وجذب المزيد من الزوار والسياح من روسيا".انتعاش السياحة الدينية في سورياوحول انتعاش القطاع السّياحي من خلال عودة المغتربين وأيضا قدوم السّياح العرب والأجانب للأراضي السّورية، قال مارتيني لـ"سبوتنيك":وحول جذب السائح الروسي للمزارات الدينية في سوريا: "نعتقد أنّ هناك ضعف في الترويج للسفر من الطرفين ،وكان هناك تخويف وتحذيرات من السفر إلى سوريا، والآن تم التغلب على ذلك وهناك تنسيق بموضوع الزيارات للمواقع المقدّسة، لدينا علاقات صديقة وطيبة مع الجمعية الروسية ومدراء المتاحف الرئيسية للسيد بيتروفسكي ومتحف الإيرميتاج ساهم بالترويج لعودة تدمر وإعادة إعمار المواقع الأثرية التي دُمّرت".وتابع: "نحن نعلم أن هناك أرقام بالملايين من السواح الروس الذين يزورون تركيا ودبي ومصر، ونحن نتمنّى أن نستقدم السياح الروس، وتوجد عدة جهات روسية تتعاون معنا وهناك أعداد لافتة وإن كان بأعداد صغيرة".السياحة قطاع استثماري تنموي بامتيازوحول أهميّة الاستثمار في القطاع السّياحي لتحقيق التطوير والتقدم للبلاد، قال مارتيني لـ"سبوتنيك":وأوضح مارتيني في حديثه لـ"سبوتنيك" أنّ"هناك 3600 منشأة بين الفنادق والمطاعم والمنتجعات رغم الحرب والإرهاب ومئات المنشآت المتضررة، ونحن نفتتح مشاريع استثمارية ومخصصة للسياحة الشعبية، لدينا شواطئ في الكرنك بطرطوس وفي اللاذقية وبريف دمشق ومغارة جوعيت وفي حلب وحمص، وهناك مشاريع متخصصة تتدخل بها الحكومة ووزارة السياحة ضمن قانون الاستثمار الذي يعتبر متطورا، ونحن نقدم لهم كل التسهيلات والمصداقية ولدينا افتتاح لعشر مشاريع جديدة".وأشار مارتيني إلى أنّ "هناك 10 آلاف طالب وطالبة في المعاهد الفندقية والمدارس وكليات السياحة ومراكز التدريب، وبالتالي قطاع السياحة هو قطاع استثماري تنموي بامتياز يؤمّن مداخيل للخزينة و فرصا للعمل لهؤلاء الطلبة والشباب السوري".عودة السياح العرب لسورياوأضاف مارتيني: الانفتاح العربي على سوريا، وعودتها إلى جامعة الدول العربية، توّج هذا الانفتاح بالقمة العربية وكانت اللقاءات مثمرة مع القادة العرب، وخاصة إخوتنا في دول الخليج وبالتحيدد في المملكة العربية السعودية، نحن ننظر بتفاؤل كبير بالعلاقة مع أشقائنا في كل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان ومصر وتونس، وهناك انفتاح وعلاقات أفضل مع الدول العربية، ويوجد آلاف السوريين والعمال في مصر يعملون في قطاعات الصناعة.

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