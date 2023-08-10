https://sputnikarabic.ae/20230810/وزير-دفاع-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-يشارك-في-منتدى-الجيش---2023-1079963026.html
وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى يشارك في منتدى "الجيش - 2023"
وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى يشارك في منتدى "الجيش - 2023"
صرح سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، اليوم الخميس، بأن وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى سيزور روسيا الأسبوع المقبل وسيشارك في منتدى... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T16:32+0000
2023-08-10T16:32+0000
2023-08-10T16:32+0000
روسيا
العالم
أفريقيا
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وقال دودونو بوناغازا لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن من سيمثل البلد الأفريقي في منتدى الجيش-2023: "سيرأس وفد جمهورية إفريقيا الوسطى وزير الدفاع، وسيرافقه وفد من الضباط رفيعي المستوى".وفي مايو، قال وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى كلود رامو بيرو إن المفاوضات بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا حول بناء قاعدة عسكرية في هذا البلد لا تزال جارية، ولم يتم تحديد موعد افتتاح القاعدة بعد.وسيعقد منتدى الدولي العسكري التقني الدولي "الجيش2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
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روسيا, العالم, أفريقيا
وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى يشارك في منتدى "الجيش - 2023"
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صرح سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، اليوم الخميس، بأن وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى سيزور روسيا الأسبوع المقبل وسيشارك في منتدى الجيش-2023.
وقال دودونو بوناغازا لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عن من سيمثل البلد الأفريقي في منتدى الجيش-2023: "سيرأس وفد جمهورية إفريقيا الوسطى وزير الدفاع، وسيرافقه وفد من الضباط رفيعي المستوى".
وفي مايو، قال وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى كلود رامو بيرو إن المفاوضات بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا حول بناء قاعدة عسكرية في هذا البلد لا تزال جارية، ولم يتم تحديد موعد افتتاح القاعدة بعد.
وسيعقد منتدى الدولي العسكري التقني الدولي "الجيش2023"، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب، بالقرب من موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.