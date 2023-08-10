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https://sputnikarabic.ae/20230810/-استنفار-أمني-في-بيروت-بعد-إلقاء-قنبلة-على-السفارة-السويدية--عاجل---1079935702.html
استنفار أمني في بيروت بعد إلقاء قنبلة على السفارة السويدية
استنفار أمني في بيروت بعد إلقاء قنبلة على السفارة السويدية
تدخلت الشرطة اللبنانية بشكل عاجل، اليوم الخميس، بعد اكتشاف قنبلة مولوتوف على مدخل السفارة السويدية في بيروت، حيث نجح الفنيون بإزالة القنبلة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:16+0000
2023-08-10T11:16+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "أكتر" نقلا عن السلطات الأمنية اللبنانية، أن مجموعة فنية لإزالة المتفجرات قامت بإبطال مفعول القنبلة وفتح تحقيق بالموضوع للوقوف على هوية الجاني ودوافع الهجوم.وفي تصريح صحفي له، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم: "نأخذ هذا الحادث بكل جدية. كما أن السلطات اللبنانية ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا". وأضاف بيلستروم: "لقد اتخذت الحكومة السويدية مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز الأمن حول سفاراتنا".
https://sputnikarabic.ae/20230805/السويد-تؤكد-أنها-ستولي-اهتماما-خاصا-للعلاقات-مع-الدول-الإسلامية-بعد-حوادث-حرق-القرآن-1079815050.html
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العالم العربي
العالم العربي

استنفار أمني في بيروت بعد إلقاء قنبلة على السفارة السويدية

10:16 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 10.08.2023)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokovaموقع تفتيش في أحد شوارع مدينة بيروت
موقع تفتيش في أحد شوارع مدينة بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تدخلت الشرطة اللبنانية بشكل عاجل، اليوم الخميس، بعد اكتشاف قنبلة مولوتوف على مدخل السفارة السويدية في بيروت، حيث نجح الفنيون بإزالة القنبلة.
وذكر موقع "أكتر" نقلا عن السلطات الأمنية اللبنانية، أن مجموعة فنية لإزالة المتفجرات قامت بإبطال مفعول القنبلة وفتح تحقيق بالموضوع للوقوف على هوية الجاني ودوافع الهجوم.

ومن جهتها أشارت صحيفة "النهار" اللبنانية أن دافع الهجوم قد يكون رداً على حوادث حرق المصحف في السويد.

وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
السويد تؤكد أنها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآن
5 أغسطس, 15:26 GMT

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السويدية أن جميع الموظفين في السفارة بأمان وأنها تتواصل باستمرار معهم.

وفي تصريح صحفي له، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم: "نأخذ هذا الحادث بكل جدية. كما أن السلطات اللبنانية ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا". وأضاف بيلستروم: "لقد اتخذت الحكومة السويدية مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز الأمن حول سفاراتنا".
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