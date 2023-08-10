https://sputnikarabic.ae/20230810/-استنفار-أمني-في-بيروت-بعد-إلقاء-قنبلة-على-السفارة-السويدية--عاجل---1079935702.html

استنفار أمني في بيروت بعد إلقاء قنبلة على السفارة السويدية

استنفار أمني في بيروت بعد إلقاء قنبلة على السفارة السويدية

تدخلت الشرطة اللبنانية بشكل عاجل، اليوم الخميس، بعد اكتشاف قنبلة مولوتوف على مدخل السفارة السويدية في بيروت، حيث نجح الفنيون بإزالة القنبلة. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T10:16+0000

2023-08-10T10:16+0000

2023-08-10T11:16+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102061/66/1020616618_0:152:2789:1721_1920x0_80_0_0_f5a388a03767e125d31eab4b83790243.jpg

وذكر موقع "أكتر" نقلا عن السلطات الأمنية اللبنانية، أن مجموعة فنية لإزالة المتفجرات قامت بإبطال مفعول القنبلة وفتح تحقيق بالموضوع للوقوف على هوية الجاني ودوافع الهجوم.وفي تصريح صحفي له، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم: "نأخذ هذا الحادث بكل جدية. كما أن السلطات اللبنانية ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا". وأضاف بيلستروم: "لقد اتخذت الحكومة السويدية مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز الأمن حول سفاراتنا".

https://sputnikarabic.ae/20230805/السويد-تؤكد-أنها-ستولي-اهتماما-خاصا-للعلاقات-مع-الدول-الإسلامية-بعد-حوادث-حرق-القرآن-1079815050.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي