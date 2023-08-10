https://sputnikarabic.ae/20230810/3-دول-كبرى-تفرض-عقوبات-على-حاكم-مصرف-لبنان-السابق-1079959559.html

3 دول كبرى تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق

3 دول كبرى تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين، لافتة إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".وأضاف البيان أن سلامة أساء استغلال منصبه، لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عدة شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية.وأوضح البيان أن العقوبات تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة بما في ذلك أفراد من عائلته، من بينهم شقيقه رجا ونجله نادي، ومساعدته الرئيسية ماريان حويك والذين ساعدوا في التستر عليه وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة.ووفقا للبيان، أضافت الحكومة البريطانية، رياض سلامة إلى نظام عقوباتها العالمي لمكافحة الفساد.وبالمثل، أعلنت كندا فرض عقوبات على لبنانيين بينهم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.وحسب البيان، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.يذكر أن رياض سلامة، الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن هو وشقيقه ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

https://sputnikarabic.ae/20230525/ما-تداعيات-ملاحقة-رياض-سلامة-القضائية-وتأثيرها-على-الطبقة-السياسية-في-لبنان-1077428213.html

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