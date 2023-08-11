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إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/إحباط-هجوم-بطائرة-مسيرة-على-منشأة-في-موسكو-1079975816.html
إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو
إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T08:40+0000
2023-08-11T08:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكّدت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو. وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة إحباط الهجوم الإرهابي لم تقع إصابات أو أضرار.وكان محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن، اليوم الجمعة، أنه "جرت محاولة للتحليق فوق مدينة موسكو بطائرة مسيرة واحدة، وتم القضاء عليها بواسطة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات". وكتب سوبيانين على "تلغرام": "جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة. ونتيجة لأعمال الدفاع الجوي، تم القضاء عليها. لم يصب أحد بأذى عندما سقط الحطام في منطقة جسر كاراميشيفسكايا. لا توجد أضرار جسيمة، وخدمات الطوارئ في الموقع".
https://sputnikarabic.ae/20230808/ضابط-أمريكي-يكشف-السبب-الخفي-للهجمات-الأوكرانية-بالطائرات-المسيرة-على-روسيا-1079872142.html
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روسيا

إحباط هجوم بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو

08:40 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 08:54 GMT 11.08.2023)
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصورالتحضيرات لإطلاق منظومات "إس-"400 (تريومف) في الحقل العسكري "أشولوك" في أستراخانسكايا أوبلست، روسيا
التحضيرات لإطلاق منظومات إس-400 (تريومف) في الحقل العسكري أشولوك في أستراخانسكايا أوبلست، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . Ruslan Krivobok
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو.
وأكّدت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة غابات غربي مدينة موسكو.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة إحباط الهجوم الإرهابي لم تقع إصابات أو أضرار.
وكان محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن، اليوم الجمعة، أنه "جرت محاولة للتحليق فوق مدينة موسكو بطائرة مسيرة واحدة، وتم القضاء عليها بواسطة الدفاع الجوي، ولم تقع إصابات".
وكتب سوبيانين على "تلغرام": "جرت محاولة للتحليق فوق المدينة بطائرة مسيرة. ونتيجة لأعمال الدفاع الجوي، تم القضاء عليها. لم يصب أحد بأذى عندما سقط الحطام في منطقة جسر كاراميشيفسكايا. لا توجد أضرار جسيمة، وخدمات الطوارئ في الموقع".
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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