https://sputnikarabic.ae/20230811/إسرائيل-الشاباك-يعتقل-إيرانيا-بتهمة-التجسس-1079983925.html

إسرائيل... "الشاباك" يعتقل إيرانيا بتهمة التجسس

إسرائيل... "الشاباك" يعتقل إيرانيا بتهمة التجسس

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الجمعة، اعتقاله مواطنا إيرانيا بتهمة التجسس، قادما من طهران وله أقارب في البلاد. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T13:09+0000

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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الجمعة، أن "جهاز الشاباك الإسرائيلي تمكن من اعتقال مواطن إيراني يهودي قادم من طهران وله أقارب في البلاد، حاول جمع معلومات استخبارية".وأكدت القناة نجاح الشاباك في إحباط محاولة تجسس إيرانية جديدة في إسرائيل، بعد اعتقال اليهودي الإيراني، إذ أجرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي تحقيقا مطولا، اعترف من خلاله بأنه تم تكليفه بمهام استخبارية من قبل مسؤولين إيرانيين.وأوضحت القناة أن "المتهم الإيراني بالتجسس لصالح بلاده قام بمهام استخبارية ضمت جمع المعلومات والتصوير السري وإرسالها إلى الأمن الإيراني"، إذ أشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم تكليفه من مسؤولين أمنيين إيرانيين بالتجسس على إسرائيل، في وقت حصل على وسائل استخبارية تساعده في تنفيذ المهام داخل إسرائيل، بحسب قولها.ومن بين الوسائل التي حصل عليها الجاسوس الإيراني، والذي تم اعتقاله في مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب، معدات تصوير وهواتف محمولة وأجهزة شحن، بالإضافة إلى الأموال، وتم توجيهه بغرض جمع معلومات تتعلق بعناوين في إسرائيل سيتم تزويدها له من قبل جهات الأمن الإيرانية.ولفتت القناة إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيق مع المواطن الإيراني في مطار بن غوريون، تم منعه من دخول إسرائيل وعاد إلى بلده إيران.ويشار إلى أنه، في 29 من شهر مارس/ آذار الماضي، أطلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية القمر الصناعي "أوفيك 13". وتم إطلاق القمر الصناعي بنجاح باستخدام قاذفة الأقمار الصناعية "شافيت" من حقل تجريبي في وسط إسرائيل.وأُطلق القمر الصناعي الإسرائيلي المخصص لأغراض التجسس بنجاح، في الساعة 02:10 صباحا، وسيخضع القمر الذي يتمتع بقدرات متقدمة، لسلسلة من الاختبارات للتحقق من مستوى أدائه عند دخوله في مدار حول الأرض، بحسب موقع "والا" العبري.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي كان حاضرا في غرفة التحكم عند إطلاق القمر الصناعي، إن "هذا إنجاز مهم لا مثيل له".وتابع غالانت: "سنستمر في إثبات أن السماء ليست الحد الأقصى لجهاز الأمن الإسرائيلي، الذي يعمل على تحسين قدراته العملياتية في جميع الأبعاد وفي مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات".وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن "أوفيك 13 هو قمر صناعي للمراقبة بالرادار تم تطويره بالكامل في إسرائيل ويتميز بقدرات تصوير نهارية وليلية متقدمة".وأوضح البيان أنه "سيتم استخدام القمر الصناعي للمراقبة والتصوير المتقدم من الفضاء، وخاصة من الوجهات البعيدة مثل إيران".وتابع: "بذلك، سينضم إلى عشرات الأقمار الصناعية الأخرى من عائلة "أوفيك" للأقمار الصناعية التي تديرها شعبة الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف البيان: "مباشرة بعد الإطلاق، دخل القمر الصناعي المدار بنجاح، وبدأ بإرسال البيانات وأكمل سلسلة أولية من الاختبارات وفقًا لخطط الإطلاق الأصلية. في نهاية جولة الاختبارات، عندما يعتبر القمر الصناعي نشطًا، ستنقله وزارة الدفاع إلى وحدة استخبارات الجيش الإسرائيلي 9900 للاستخدام العملي".

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