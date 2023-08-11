عربي
https://sputnikarabic.ae/20230811/إسرائيل-تخشى-حصول-دول-كالسعودية-وتركيا-ومصر-على-السلاح-النووي-بعد-إيران-1079987079.html
إسرائيل تخشى حصول دول كالسعودية وتركيا ومصر على السلاح النووي بعد إيران
إسرائيل تخشى حصول دول كالسعودية وتركيا ومصر على السلاح النووي بعد إيران
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن قلق بلاده من أن منح أمريكا نموذج ضمان دفاعي ‏لكوريا الجنوبية في مواجهة هجمات محتملة من جارتها الشمالية، قد يثني... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T14:25+0000
2023-08-11T14:25+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار تركيا اليوم
السعودية
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079986921_0:0:1074:605_1920x0_80_0_0_05f658fbd2dfd0bc96f5f92ce25d3d2f.jpg
وحذر في مقال رأي كتبه، من أن حيازة إيران لسلاح نووي، سيدفع السعودية ومصر وتركيا ان تحذو حذوها.وشدد من أن هذا "قد يدخل الشرق الأوسك في دائرة الصراع"، وفق رأيه.في هذا الصدد، طالب وزير الخارجية الإيراني، إيلي كوهين، في مقاله، بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، من خلال تهديدات عسكرية ذات مصداقية، واتباع الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الدولي.وكان إيلي كوهين قال في مقال رأيه، الذي يحمل عنوان "كوريا نموذج للسلام في الشرق الأوسط"، إن تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل والسعودية يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بـ "التناغم الإقليمي الحقيقي".ولفت كوهين، في مقال رأي، إلى أن ذلك سيمثل إنجازا دبلوماسيا يقود دولا أخرى للسعي من أجل السلام، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي.واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن اتفاق تطبيع مع السعودية سيعتمد بصورة رئيسية على الاتفاق بين الرياض وواشنطن لتوفير ضمانات أمنية أمريكية لحماية أمن المملكة ودول الخليج من إيران.يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، نفى الشهر الماضي، أن تكون "إسرائيل قريبة من شن هجوم على مواقع نووية إيرانية".وقال هنغبي، في تصريحات للقناة الـ13 الإسرائيلية، إنه "لم يتضح بعد ما ستتمخض عنه المحادثات التي بدأتها الولايات المتحدة مع إيران، في الأسابيع الماضية، في محاولة لتحديد خطوات قد تحد من برنامج طهران النووي وتهدئة التوتر"، مؤكدا عدم التزام إسرائيل بأي اتفاق.وردا على سؤال حول مدى اقتراب إسرائيل من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة استباقية ضد إيران، أضاف هنغبي "نحن لا نقترب من هذا، لأن الإيرانيين توقفوا، لفترة من الوقت الآن، وهم لا يقومون بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي نرى أنه الخط الأحمر".ووسط الحديث عن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يتزايد الرفض الإسرائيلي للاتفاق، الذي تقول تل أبيب إنه لن يوقف طهران عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وخصوصا إنتاج الكهرباء، وتتهم إسرائيل في المقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-التقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-سيضر-بالسلام-الإقليمي-1079583770.html
https://sputnikarabic.ae/20230627/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يؤكد-ضرورة-اتخاذ-إجراءات-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1078532454.html
إسرائيل
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079986921_27:0:980:715_1920x0_80_0_0_35c5e5c93d2a54b7f1b17e3326e8927f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار تركيا اليوم, السعودية, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار تركيا اليوم, السعودية, العالم, العالم العربي

إسرائيل تخشى حصول دول كالسعودية وتركيا ومصر على السلاح النووي بعد إيران

14:25 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
تابعنا عبرTelegramNabd
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن قلق بلاده من أن منح أمريكا نموذج ضمان دفاعي ‏لكوريا الجنوبية في مواجهة هجمات محتملة من جارتها الشمالية، قد يثني السعودية ومصر وتركيا على ‏امتلاك سلاح نووي.
وحذر في مقال رأي كتبه، من أن حيازة إيران لسلاح نووي، سيدفع السعودية ومصر وتركيا ان تحذو حذوها.
وشدد من أن هذا "قد يدخل الشرق الأوسك في دائرة الصراع"، وفق رأيه.
في هذا الصدد، طالب وزير الخارجية الإيراني، إيلي كوهين، في مقاله، بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، من خلال تهديدات عسكرية ذات مصداقية، واتباع الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الدولي.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
إيران: التقارب بين السعودية وإسرائيل سيضر بالسلام الإقليمي
31 يوليو, 08:22 GMT
وكان إيلي كوهين قال في مقال رأيه، الذي يحمل عنوان "كوريا نموذج للسلام في الشرق الأوسط"، إن تطبيع العلاقات المحتمل بين إسرائيل والسعودية يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بـ "التناغم الإقليمي الحقيقي".
ولفت كوهين، في مقال رأي، إلى أن ذلك سيمثل إنجازا دبلوماسيا يقود دولا أخرى للسعي من أجل السلام، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن اتفاق تطبيع مع السعودية سيعتمد بصورة رئيسية على الاتفاق بين الرياض وواشنطن لتوفير ضمانات أمنية أمريكية لحماية أمن المملكة ودول الخليج من إيران.
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، نفى الشهر الماضي، أن تكون "إسرائيل قريبة من شن هجوم على مواقع نووية إيرانية".
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
27 يونيو, 08:22 GMT
وقال هنغبي، في تصريحات للقناة الـ13 الإسرائيلية، إنه "لم يتضح بعد ما ستتمخض عنه المحادثات التي بدأتها الولايات المتحدة مع إيران، في الأسابيع الماضية، في محاولة لتحديد خطوات قد تحد من برنامج طهران النووي وتهدئة التوتر"، مؤكدا عدم التزام إسرائيل بأي اتفاق.
وردا على سؤال حول مدى اقتراب إسرائيل من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة استباقية ضد إيران، أضاف هنغبي "نحن لا نقترب من هذا، لأن الإيرانيين توقفوا، لفترة من الوقت الآن، وهم لا يقومون بتخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي نرى أنه الخط الأحمر".
ووسط الحديث عن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعيد العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يتزايد الرفض الإسرائيلي للاتفاق، الذي تقول تل أبيب إنه لن يوقف طهران عن مساعيها لإنتاج سلاح نووي.
وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وخصوصا إنتاج الكهرباء، وتتهم إسرائيل في المقابل بحيازة ترسانة نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала