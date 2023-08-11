عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/إعلام-الصواريخ-الألمانية-المسلمة-لأوكرانيا-بـنظام-مقيد-1079984588.html
إعلام: الصواريخ الألمانية المسلمة لأوكرانيا بـ"نظام مقيد"
إعلام: الصواريخ الألمانية المسلمة لأوكرانيا بـ"نظام مقيد"
ذكرت صحيفة أن القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير" طلبت من الشركة المصنعة لصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "تاوروس" الحد من مداها قبل إرسالها إلى أوكرانيا. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:29+0000
2023-08-11T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579736_0:61:1578:949_1920x0_80_0_0_ce4557d022b29b98a0d13d8611127693.jpg
وجاء في بيان الصحيفة: "بهذه الطريقة، يحاول المستشار أولاف شولتس استبعاد احتمال تنفيذ ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى ويقال إنه يعتزم الموافقة على تسليم "تاوروس" فقط بعد أن يكون مقتنعًا بوجود قيود".كما قال خبراء الصناعة في بيان في صحيفة "داس إرسته"، سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لإجراء التغييرات الفنية.وفي اليوم السابق، ذكرت البوابة الإخبارية "تي أون لاين"، نقلاً عن مصادر في الحزب الديمقراطي الحاكم "إس بي دي"، أن ألمانيا ستعلن قريبًا قرارًا نقل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أوضحت الحكومة الألمانية مرارًا أن توريد هذا النوع من الأسلحة لا يعتبر أولوية ودون اتفاق مع الشركاء في الناتو والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230811/-سياسي-فرنسي-يتحدث-عن-خطوة-بولندية-تهدف-إلى-إشعال-فتيل-الحرب-العالمية-الثانية-1079983613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579736_116:0:1463:1010_1920x0_80_0_0_aa9dc0308026ee7a93d8078e3b48429e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: الصواريخ الألمانية المسلمة لأوكرانيا بـ"نظام مقيد"

13:29 GMT 11.08.2023
© AP Photo / Gary Fieldsصواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية.
صواريخ نووية أمريكية (جو - جو) - الصاروخ يحمل اثنين من الصواريخ النووية لاستخدامه ضد أسراب القاذفات المعادية ويتم إطلاقه من المقاتلات الحربية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Gary Fields
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت صحيفة أن القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير" طلبت من الشركة المصنعة لصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "تاوروس" الحد من مداها قبل إرسالها إلى أوكرانيا.
وجاء في بيان الصحيفة: "بهذه الطريقة، يحاول المستشار أولاف شولتس استبعاد احتمال تنفيذ ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى ويقال إنه يعتزم الموافقة على تسليم "تاوروس" فقط بعد أن يكون مقتنعًا بوجود قيود".
كما قال خبراء الصناعة في بيان في صحيفة "داس إرسته"، سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لإجراء التغييرات الفنية.
وفي اليوم السابق، ذكرت البوابة الإخبارية "تي أون لاين"، نقلاً عن مصادر في الحزب الديمقراطي الحاكم "إس بي دي"، أن ألمانيا ستعلن قريبًا قرارًا نقل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أوضحت الحكومة الألمانية مرارًا أن توريد هذا النوع من الأسلحة لا يعتبر أولوية ودون اتفاق مع الشركاء في الناتو والولايات المتحدة.
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
سياسي فرنسي يتحدث عن خطوة بولندية تهدف إلى إشعال فتيل الحرب العالمية الثانية
12:45 GMT
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала