https://sputnikarabic.ae/20230811/إعلام-الصواريخ-الألمانية-المسلمة-لأوكرانيا-بـنظام-مقيد-1079984588.html

إعلام: الصواريخ الألمانية المسلمة لأوكرانيا بـ"نظام مقيد"

إعلام: الصواريخ الألمانية المسلمة لأوكرانيا بـ"نظام مقيد"

ذكرت صحيفة أن القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير" طلبت من الشركة المصنعة لصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "تاوروس" الحد من مداها قبل إرسالها إلى أوكرانيا. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T13:29+0000

2023-08-11T13:29+0000

2023-08-11T13:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وجاء في بيان الصحيفة: "بهذه الطريقة، يحاول المستشار أولاف شولتس استبعاد احتمال تنفيذ ضربات أوكرانية على الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى ويقال إنه يعتزم الموافقة على تسليم "تاوروس" فقط بعد أن يكون مقتنعًا بوجود قيود".كما قال خبراء الصناعة في بيان في صحيفة "داس إرسته"، سوف يستغرق الأمر عدة أسابيع لإجراء التغييرات الفنية.وفي اليوم السابق، ذكرت البوابة الإخبارية "تي أون لاين"، نقلاً عن مصادر في الحزب الديمقراطي الحاكم "إس بي دي"، أن ألمانيا ستعلن قريبًا قرارًا نقل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، أوضحت الحكومة الألمانية مرارًا أن توريد هذا النوع من الأسلحة لا يعتبر أولوية ودون اتفاق مع الشركاء في الناتو والولايات المتحدة.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الـ"ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا "ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".

https://sputnikarabic.ae/20230811/-سياسي-فرنسي-يتحدث-عن-خطوة-بولندية-تهدف-إلى-إشعال-فتيل-الحرب-العالمية-الثانية-1079983613.html

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