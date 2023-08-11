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https://sputnikarabic.ae/20230811/إعلام-من-المحتمل-أن-يتأخر-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-قيادة-إف-16--1079985213.html
إعلام: من المحتمل أن يتأخر تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف-16"
إعلام: من المحتمل أن يتأخر تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف-16"
من المرجح أن لا يكتمل تدريب المجموعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 الأمريكية قبل الصيف المقبل. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:31+0000
2023-08-11T13:31+0000
رصد عسكري
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن التأخير في تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين يرجع إلى تأخر الغرب في تنفيذ البرنامج التدريبي.ستقام المرحلة الأولى من التدريب لستة طيارين أوكرانيين فقط، أي حوالي نصف سرب واحد. تم تحديد طيارين آخرين من القوات المسلحة الأوكرانية كمرشحين احتياطيين للتدريب.وفقًا لكبار المسؤولين الأوكرانيين، على الرغم من أن عملية التدريب كان يجب أن تبدأ، فإن تدريب الطيارين بدأ للتو في اكتساب الزخم تدريجياً.على الرغم من أن الطيارين المختارين يجيدون اللغة الإنجليزية، إلا أنه سيتعين عليهم إكمال دورة لغة مدتها أربعة أشهر في المملكة المتحدة من أجل تعلم المصطلحات الخاصة بالطيران.يؤخر هذا العامل بدء التدريب على الطيران القتالي، والذي من المتوقع أن يستغرق حوالي ستة أشهر وينتهي في يناير/كانون الثاني. المجموعة الثانية من الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة للتدريب فقط بحلول نهاية العام المقبل.
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: من المحتمل أن يتأخر تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة "إف-16"

13:31 GMT 11.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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من المرجح أن لا يكتمل تدريب المجموعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 الأمريكية قبل الصيف المقبل.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن التأخير في تدريب الطيارين العسكريين الأوكرانيين يرجع إلى تأخر الغرب في تنفيذ البرنامج التدريبي.
ستقام المرحلة الأولى من التدريب لستة طيارين أوكرانيين فقط، أي حوالي نصف سرب واحد. تم تحديد طيارين آخرين من القوات المسلحة الأوكرانية كمرشحين احتياطيين للتدريب.
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وفقًا لكبار المسؤولين الأوكرانيين، على الرغم من أن عملية التدريب كان يجب أن تبدأ، فإن تدريب الطيارين بدأ للتو في اكتساب الزخم تدريجياً.
على الرغم من أن الطيارين المختارين يجيدون اللغة الإنجليزية، إلا أنه سيتعين عليهم إكمال دورة لغة مدتها أربعة أشهر في المملكة المتحدة من أجل تعلم المصطلحات الخاصة بالطيران.
يؤخر هذا العامل بدء التدريب على الطيران القتالي، والذي من المتوقع أن يستغرق حوالي ستة أشهر وينتهي في يناير/كانون الثاني. المجموعة الثانية من الطيارين الأوكرانيين ستكون جاهزة للتدريب فقط بحلول نهاية العام المقبل.
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