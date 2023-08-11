https://sputnikarabic.ae/20230811/إيران-السجناء-الأمريكيون-سيبقون-في-طهران-لحين-استكمال-تحويل-الأموال-المجمدة-1079990077.html

إيران: السجناء الأمريكيون سيبقون في طهران لحين استكمال تحويل الأموال المجمدة

إيران: السجناء الأمريكيون سيبقون في طهران لحين استكمال تحويل الأموال المجمدة

أكد نائب رئيس أركان الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، اليوم الجمعة، أن السجناء ‏الأمريكيين سيبقون في إيران لحين النقل الكامل للأصول الإيرانية في... 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T15:19+0000

2023-08-11T15:19+0000

2023-08-11T15:19+0000

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بينما أشار جمشيدي إلى أن عملية الإفراج عن إجمالي الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية بدأت، بعد الإفراج عن أصول البلاد في العراق، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأكد مصدر مطلع الليلة الماضية، أن الأسرى الأمريكيين نقلوا "إلى مكان خارج السجن" لغرض تبادل الأسرى، مضيفا أنه لن يتم الإفراج عنهم، حتى يتم تحويل الأموال إلى حسابات حددتها إيران، بموجب الاتفاق.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا، شددت فيه على أن "طهران ستحدد كيفية استخدامها هذه الأصول، وأنه سيتم الاستفادة منها لتلبية الاحتياجات المختلفة للبلاد، على النحو الذي تحدده السلطات ذات الصلة". وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".

https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

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