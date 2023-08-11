https://sputnikarabic.ae/20230811/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الفيضانات-في-مقاطعة-خبي-الصينية-إلى-29-قتيلا-1079970696.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي الصينية إلى 29 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي الصينية إلى 29 قتيلا
أعلنت وسائل إعلام صينية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي شمال شرقي الصين، إلى 29 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان 16 آخرين. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T04:51+0000
2023-08-11T04:51+0000
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بكين- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الصيني المركزي، بأن "حتى العاشر من أغسطس/ آب، توفي 29 شخصا جراء الكوارث الطبيعية في مقاطعة خبي".ولا يزال هناك 16 شخصًا في عداد المفقودين، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية، كما أعلنت السلطات في بكين، الأسبوع الماضي، عن وفاة 11 شخصًا جراء الفيضانات التي تأثر بها أكثر من مليون شخص. وأشارت السلطات الصينية إلى انهيار 59 ألف مبنى وتضرر 147 ألف مبنى آخر بشكل كبير، وأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الكارثة لا يزال يتم تقييمه.وفي وقت سابق، لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص.يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات شديدة ضربت شمالي الصين، لأكثر من أسبوع وتستمر حتى الآن، كما أفادت السلطات المحلية في الصين، بأن كمية الأمطار التي هطلت في بكين ومقاطعة خبي، وصلت إلى رقم قياسي لم تشهده الصين منذ 140 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230801/الصين-11-قتيلا-و27-مفقودا-في-فيضانات-في-منطقة-بكين-1079648971.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي الصينية إلى 29 قتيلا
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أعلنت وسائل إعلام صينية ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في مقاطعة خبي شمال شرقي الصين، إلى 29 قتيلا، بالإضافة إلى فقدان 16 آخرين.
بكين- سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الصيني المركزي، بأن "حتى العاشر من أغسطس/ آب، توفي 29 شخصا جراء الكوارث الطبيعية في مقاطعة خبي".
ولا يزال هناك 16 شخصًا في عداد المفقودين، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية، كما أعلنت السلطات في بكين، الأسبوع الماضي، عن وفاة 11 شخصًا جراء الفيضانات
التي تأثر بها أكثر من مليون شخص.
وأشارت السلطات الصينية إلى انهيار 59 ألف مبنى وتضرر 147 ألف مبنى آخر بشكل كبير، وأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الكارثة لا يزال يتم تقييمه.
وفي وقت سابق، لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية
بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص.
يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات شديدة ضربت شمالي الصين، لأكثر من أسبوع وتستمر حتى الآن، كما أفادت السلطات المحلية في الصين، بأن كمية الأمطار التي هطلت في بكين ومقاطعة خبي، وصلت إلى رقم قياسي لم تشهده الصين منذ 140 عاما.