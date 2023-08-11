https://sputnikarabic.ae/20230811/ارتفاع-عدد-ضحايا-حرائق-الغابات-في-هاواي-إلى-59-ومن-المتوقع-زيادته-1079996003.html

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 67

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 67

أعلنت مقاطعة ماوي التابعة لولاية هاواي الأمريكية، في بيان صحفي، إن عدد الوفيات بسبب حرائق الغابات في هاواي ارتفع إلى 67. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T23:30+0000

2023-08-11T23:30+0000

2023-08-11T23:38+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المناخ في العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079948670_55:0:1394:753_1920x0_80_0_0_a4b0bc4fbe82db1dd199e29d7ca6ea63.jpg

سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أوضح حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش جرين، أن عدد الضحايا ارتفع إلى "59 حالة وفاة"، مشيرا إلى أنه "بدون شك سيكون هناك المزيد من القتلى لا نعرف العدد النهائي".وفي وقت سابق، قالت السلطات المحلية إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حرائق غابات اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في هاواي.وحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، مع استمرار اشتعال النيران وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة، فيما شكلت الخسائر في الأرواح زيادة مذهلة عن التقارير السابقة التي قالت إن عدد الضحايا وصل إلى ستة أشخاص فقط.ويتحدث الناجون عن حالات الفرار المروعة بالسيارات أو القوارب، فيما يظل العديد من السكان بعيدين عن منازلهم، ولا يعرفون ما إذا كان سيتم ترك أي شيء سوى الرماد عند عودتهم.وقال حاكم هاواي جوش جرين إن الكثير من مجتمع ماوي الغربي في لاهاينا، قد دُمّر ونزحت مئات العائلات هناك. وقال مسؤولو المحافظة إن أكثر من 270 مبنى تأثرت في لاهاينا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء الجزيرة.وتم استخدام ثلاث طائرات هليكوبتر من خفر السواحل والبحرية الأمريكية في جهود البحث والإنقاذ على طول ساحل ماوي الغربي، ووصل فريق فيدرالي يوم الأربعاء الماضي للمساعدة في جهود البحث، حسبما قال مسؤولون.وقال مكتب العمدة إن أكثر من 2100 شخص كانوا في أربعة ملاجئ طارئة في ماوي ليلة الثلاثاء الماضي، في حين أن هناك مأوى كافٍ للاستجابة لحالات الطوارئ لبضعة أيام.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, الأخبار