https://sputnikarabic.ae/20230811/اكتشاف-كائن-غريب-تحت-الأرض-بأقدام-طويلة-وجسد-شاحب-صور-وفيديو-1079985052.html
اكتشاف كائن غريب تحت الأرض بأقدام طويلة وجسد شاحب... صور وفيديو
اكتشاف كائن غريب تحت الأرض بأقدام طويلة وجسد شاحب... صور وفيديو
اكتشف باحثون نوعين جديدين من عنكبوت "دادي لونغ ليغز" ولكنها عمياء و"شفافة"، أحدهما تم العثور عليه في المنطقة الغربية الجافة من أستراليا، والآخر في جزيرة... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:35+0000
2023-08-11T13:35+0000
2023-08-11T13:35+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076419357_0:614:2048:1766_1920x0_80_0_0_87933352bbb6abfb40715ac45ac0b80b.jpg
ويعيش كلا النوعين في موائل تحت الأرض، مما أدى على الأرجح إلى اكتسابها أجساما عديمة اللون (الشفافة) وإلى العمى أيضا.ويعتقد الباحثون أن كلاً من هذه العناكب الجوفية يمكن أن تخبرنا قصة مثيرة للاهتمام حول الطريقة التي تتطور بها الأنواع وتتحرك بمرور الوقت.وأخبر براشانت شارما، عالم الأحياء في جامعة ويسكونسن ماديسون مجلة "لايف ساينس" أن "الضوء حقًا يُسلط على سبب أهمية اكتشاف التنوع البيولوجي وكيف أنه يمكنك العثور على أنواع غير عادية حقًا في بعض من أغرب الأماكن التي تنظر إليها". ونظرًا لأنهم يميلون إلى العيش في أماكن مظلمة، مثل الأقبية، غالبًا ما يطلق عليهم أيضًا "عناكب القبو"، ونشر الباحثون أوصافًا لهذين النوعين الجديدين في مجلة سابتيرينيان بيولوجي.تم العثور على الأنواع الجديدة الأخرى الموصوفة في الورقة أيضًا تحت الأرض، ولكن هذه المرة في أنبوب الحمم البركانية، وهو نفق شكلته الحمم المنصهرة في ريونيون، وهي جزيرة فرنسية قبالة ساحل مدغشقر في المحيط الهندي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1c/1076419357_0:422:2048:1958_1920x0_80_0_0_4502c57bb8f8976480fabcead27c8d0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اكتشاف كائن غريب تحت الأرض بأقدام طويلة وجسد شاحب... صور وفيديو
تابعنا عبر
اكتشف باحثون نوعين جديدين من عنكبوت "دادي لونغ ليغز" ولكنها عمياء و"شفافة"، أحدهما تم العثور عليه في المنطقة الغربية الجافة من أستراليا، والآخر في جزيرة ريونيون الاستوائية الخصبة.
ويعيش كلا النوعين في موائل تحت الأرض، مما أدى على الأرجح إلى اكتسابها أجساما عديمة اللون (الشفافة) وإلى العمى أيضا.
ويعتقد الباحثون أن كلاً من هذه العناكب الجوفية يمكن أن تخبرنا قصة مثيرة للاهتمام حول الطريقة التي تتطور بها الأنواع وتتحرك بمرور الوقت.
وأخبر براشانت شارما، عالم الأحياء في جامعة ويسكونسن ماديسون مجلة "لايف ساينس
" أن "الضوء حقًا يُسلط على سبب أهمية اكتشاف التنوع البيولوجي وكيف أنه يمكنك العثور على أنواع غير عادية حقًا في بعض من أغرب الأماكن التي تنظر إليها".
توجد العناكب في عائلة "فولسيداي" في جميع أنحاء العالم وتشتهر بأرجلها الطويلة والمغزلية، مما أكسبها اللقب الشائع "دادي لونغ ليغز" (الأب طويل الأرجل).
ونظرًا لأنهم يميلون إلى العيش في أماكن مظلمة، مثل الأقبية، غالبًا ما يطلق عليهم أيضًا "عناكب القبو"، ونشر الباحثون أوصافًا لهذين النوعين الجديدين في مجلة سابتيرينيان بيولوجي
.
وتم اكتشاف أول عنكبوت "فولسيداي" جديد في مناجم منطقة "بيلبارا"، وهو موطن جاف وصخري في زاوية نائية في غرب أستراليا.
تم العثور على الأنواع الجديدة الأخرى الموصوفة في الورقة أيضًا تحت الأرض، ولكن هذه المرة في أنبوب الحمم البركانية، وهو نفق شكلته الحمم المنصهرة في ريونيون، وهي جزيرة فرنسية قبالة ساحل مدغشقر في المحيط الهندي.