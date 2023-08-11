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https://sputnikarabic.ae/20230811/الاتحاد-الأوروبي-يجدد-دعوته-إلى-إفراج-فوري-غير-مشروط-عن-رئيس-النيجر-1079976056.html
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى "إفراج فوري غير مشروط" عن رئيس النيجر
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى "إفراج فوري غير مشروط" عن رئيس النيجر
جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوته للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، معربا عن قلقه بشأن ظروف احتجازه. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T09:11+0000
2023-08-11T09:12+0000
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وقال بوريل، عبر مو قع "إكس" (تويتر سابقا)، إن "آخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم(محمد بازوم وعائلته).وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن أمس الخميس، أن "الولايات المتحدة أوضحت لقادة الانقلاب العسكري في النيجر، أنهم سيحاسبون إذا حدث أي مكروه، للرئيس محمد بازوم".وجاءت تصريحات بلينكين بعد أن أبلغ المتمردون في النيجر القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أنهم سيقتلون بازوم إذا تدخلت دول جوار النيجر في شؤون البلاد، بحسب قولهم.في 26 يوليو/ تموز الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230810/إعلام-متمردو-النيجر-هددوا-بقتل-بازوم-في-حال-أي-تدخل-عسكري-1079965400.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى "إفراج فوري غير مشروط" عن رئيس النيجر

09:11 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 11.08.2023)
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Fotolia / Andrea Izzotti
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جدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، دعوته للإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم وعائلته، معربا عن قلقه بشأن ظروف احتجازه.
وقال بوريل، عبر مو قع "إكس" (تويتر سابقا)، إن "آخر المعلومات تفيد بحرمانه من الغذاء والكهرباء والرعاية لعدة أيام"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم(محمد بازوم وعائلته).
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعلن أمس الخميس، أن "الولايات المتحدة أوضحت لقادة الانقلاب العسكري في النيجر، أنهم سيحاسبون إذا حدث أي مكروه، للرئيس محمد بازوم".
وجاءت تصريحات بلينكين بعد أن أبلغ المتمردون في النيجر القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أنهم سيقتلون بازوم إذا تدخلت دول جوار النيجر في شؤون البلاد، بحسب قولهم.
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
إعلام: متمردو النيجر هددوا بقتل بازوم في حال أي تدخل عسكري
أمس, 17:52 GMT
في 26 يوليو/ تموز الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم، واعتقلوه، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير، حسب قوله.
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