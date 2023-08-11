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الصين: واشنطن تزعم حمايتها لمصالح العالم لكنها تحاول الاستيلاء على الفضاء لتحقيق مكاسب شخصية
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/الاستسلام-طريق-السلام-روسيا-تعلق-على-طلب-بايدن-بتمويل-إضافي-لدعم-أوكرانيا-1079974499.html
"الاستسلام طريق السلام"... روسيا تعلق على طلب بايدن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا
"الاستسلام طريق السلام"... روسيا تعلق على طلب بايدن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا
علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T08:09+0000
2023-08-11T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مدفيديف عبر "تيلغرام"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا".وتابع: "لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد طلب أمس الخميس، من الكونغرس تخصيص مبلغ 13 مليار دولار إضافي كتمويل لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية، خلال العام المقبل.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن حذرت روسيا دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230810/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-13-مليار-دولار-كمساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا--1079967045.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الاستسلام طريق السلام"... روسيا تعلق على طلب بايدن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا

08:09 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية.
وقال مدفيديف عبر "تيلغرام"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا".

وأضاف أن "أوكرانيا تحتاج فقط إلى الاستسلام، والذي ربما، سيفتح الطريق أمام السلام".

وتابع: "لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد طلب أمس الخميس، من الكونغرس تخصيص مبلغ 13 مليار دولار إضافي كتمويل لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية، خلال العام المقبل.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
أمس, 19:22 GMT
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن حذرت روسيا دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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