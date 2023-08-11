https://sputnikarabic.ae/20230811/الاستسلام-طريق-السلام-روسيا-تعلق-على-طلب-بايدن-بتمويل-إضافي-لدعم-أوكرانيا-1079974499.html
"الاستسلام طريق السلام"... روسيا تعلق على طلب بايدن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا
"الاستسلام طريق السلام"... روسيا تعلق على طلب بايدن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا
علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T08:09+0000
2023-08-11T08:09+0000
2023-08-11T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مدفيديف عبر "تيلغرام"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا".وتابع: "لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد طلب أمس الخميس، من الكونغرس تخصيص مبلغ 13 مليار دولار إضافي كتمويل لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية، خلال العام المقبل.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن حذرت روسيا دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230810/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-13-مليار-دولار-كمساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا--1079967045.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"الاستسلام طريق السلام"... روسيا تعلق على طلب بايدن بتمويل إضافي لدعم أوكرانيا
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علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الكونغرس تخصيص 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية.
وقال
مدفيديف عبر "تيلغرام"، إن "العالم المستنير صعق مرة أخرى عندما علم بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات التي لا معنى لها لأوكرانيا".
وأضاف أن "أوكرانيا تحتاج فقط إلى الاستسلام، والذي ربما، سيفتح الطريق أمام السلام".
وتابع: "لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام"، لافتا إلى أن "أمريكا تريد فرض سلطتها المطلقة ولو عبر التضحية بكل الأوكرانيين".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد طلب أمس الخميس، من الكونغرس تخصيص مبلغ 13 مليار دولار
إضافي كتمويل لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية، خلال العام المقبل.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن حذرت روسيا
دول حلف الـ"ناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.