الجماهير اليونانية ترفع لافتات ضد النازية في أوكرانيا خلال مباراة دوري الاتحاد الأوروبي... صور
© AP Photo / Andre Pennerجماهير كرة القدم في سان-باولو في البرازيل، 4 مايو/ آيار 2016
© AP Photo / Andre Penner
حمل مشجعون يونانيون لافتات كبيرة بعبارات سياسية خلال مباراة جمعت فريقهم مع فريق أوكراني.
ورفع مشجعو نادي "أريس" اليوناني، في الشوط الثاني من المباراة، لافتات مناهضة للنازية خلال المباراة الأولى من الجولة التأهيلية الثالثة لدوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد "دينامو كييف".
وكتب المشجعون اليونانيون على اللافتات عبارة "اهزموا النازيين في آزوف"، خلال المباراة التي أقيمت،أمس الخميس، في ثيسالونيكي، حيث كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق اليوناني.
💥💥💥Fans of the Greek football club #Aris in the match with Dynamo Kiev send their mood to the Khokhls. The banner has a meaningful inscription— Medan (@sumnjam) August 10, 2023
"Crush the Nazis of Azov."
💥💥💥 pic.twitter.com/BVCzQeaF8M
وستقام مباراة الإياب بين الفريق اليوناني ونظيره الأوكراني في بوخارست، يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.
In a soccer/futbol match in Thessaloniki, fans of the Greek club Aris reportedly held anti Nazi banners during a march with a Ukrianian team. pic.twitter.com/sf9V7Si1fx— Live Not by Lies (@Dana35300026) August 11, 2023
وسمحت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية، في يوليو/ تموز الماضي، للرياضيين الأوكرانيين بالمشاركة في المسابقات الدولية، التي يتنافس فيها رياضيون روس وبيلاروس، في وضع محايد.
وتعتبر منظمة "آزوف" النازية من أخطر المنظمات الإرهابية، والتي تم حظرها في روسيا.