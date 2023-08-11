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https://sputnikarabic.ae/20230811/الجماهير-اليونانية-ترفع-لافتات-ضد-النازية-في-أوكرانيا-خلال-مباراة-دوري-الاتحاد-الأوروبي-صور-1079976576.html
الجماهير اليونانية ترفع لافتات ضد النازية في أوكرانيا خلال مباراة دوري الاتحاد الأوروبي... صور
الجماهير اليونانية ترفع لافتات ضد النازية في أوكرانيا خلال مباراة دوري الاتحاد الأوروبي... صور
حمل مشجعون يونانيون لافتات كبيرة بعبارات سياسية خلال مباراة جمعت فريقهم مع فريق أوكراني. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T09:45+0000
2023-08-11T09:45+0000
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ورفع مشجعو نادي "أريس" اليوناني، في الشوط الثاني من المباراة، لافتات مناهضة للنازية خلال المباراة الأولى من الجولة التأهيلية الثالثة لدوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد "دينامو كييف".وكتب المشجعون اليونانيون على اللافتات عبارة "اهزموا النازيين في آزوف"، خلال المباراة التي أقيمت،أمس الخميس، في ثيسالونيكي، حيث كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق اليوناني.وستقام مباراة الإياب بين الفريق اليوناني ونظيره الأوكراني في بوخارست، يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.وسمحت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية، في يوليو/ تموز الماضي، للرياضيين الأوكرانيين بالمشاركة في المسابقات الدولية، التي يتنافس فيها رياضيون روس وبيلاروس، في وضع محايد.وتعتبر منظمة "آزوف" النازية من أخطر المنظمات الإرهابية، والتي تم حظرها في روسيا.
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رياضة, العالم

الجماهير اليونانية ترفع لافتات ضد النازية في أوكرانيا خلال مباراة دوري الاتحاد الأوروبي... صور

09:45 GMT 11.08.2023
© AP Photo / Andre Pennerجماهير كرة القدم في سان-باولو في البرازيل، 4 مايو/ آيار 2016
جماهير كرة القدم في سان-باولو في البرازيل، 4 مايو/ آيار 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Andre Penner
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حمل مشجعون يونانيون لافتات كبيرة بعبارات سياسية خلال مباراة جمعت فريقهم مع فريق أوكراني.
ورفع مشجعو نادي "أريس" اليوناني، في الشوط الثاني من المباراة، لافتات مناهضة للنازية خلال المباراة الأولى من الجولة التأهيلية الثالثة لدوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد "دينامو كييف".
وكتب المشجعون اليونانيون على اللافتات عبارة "اهزموا النازيين في آزوف"، خلال المباراة التي أقيمت،أمس الخميس، في ثيسالونيكي، حيث كانت النتيجة 1-0 لصالح الفريق اليوناني.
وستقام مباراة الإياب بين الفريق اليوناني ونظيره الأوكراني في بوخارست، يوم 17 أغسطس/ آب الجاري.
وسمحت وزارة الشباب والرياضة الأوكرانية، في يوليو/ تموز الماضي، للرياضيين الأوكرانيين بالمشاركة في المسابقات الدولية، التي يتنافس فيها رياضيون روس وبيلاروس، في وضع محايد.
وتعتبر منظمة "آزوف" النازية من أخطر المنظمات الإرهابية، والتي تم حظرها في روسيا.
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