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https://sputnikarabic.ae/20230811/الجيش-الإيراني-قوتنا-الدفاعية-لا-تقتصر-على-ضمان-الأمن-في-الخليج-وبحر-عمان-1079980146.html
الجيش الإيراني: قوتنا الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عمان
الجيش الإيراني: قوتنا الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عمان
قال العميد أبوالفضل شكارجي، المساعد الثقافي لقيادة أركان الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إن شهداء بلاده ساهموا في تحقيق التقدم في البلاد خاصة على المستوى... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:16+0000
2023-08-11T12:16+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، أن "تصريحات العميد أبو الفضل شكارجي، جاءت في كلمة له في مراسم إحياء ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس وشهداء الدفاع عن المرقد وأمن الوطن والشهداء الصحفيين".وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "قوة إيران الدفاعية لا تقتصر على الخليج وبحر عمان فحسب، بل تتجاوز ذلك وتشمل المستوى الدولي"، مضيفا: "ألا تحسبوا أمريكا كقوة عالمية، لأنهم يسعون لمنع انهيارها واليوم وجهت كل من القوى الناشئة والثورة الإسلامية ضربات إلى جسد أمريكا المجرمة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض الضرر الذي لحق بها".واستطرد العميد أبو الفضل شكارجي:وفي سياق متصل، قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أمس الخميس، إن "أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران".جاء ذلك خلال كلمة له أمام منتسبي إحدى الوحدات البحرية التابعة للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، مشددا على ضرورة أن تستمر البحرية الإيرانية في المضي قدما بنفس الروح التي بدأت بها عقب انتصار الثورة الإسلامية في البلاد، بحسب قوله.ويصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويمتلك 101 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين إنزال تابعتين للقوات البحرية.وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قائد-الجيش-الإيراني-أعداؤنا-ليس-لديهم-سوى-خيار-واحد-1079906972.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج

الجيش الإيراني: قوتنا الدفاعية لا تقتصر على ضمان الأمن في الخليج وبحر عمان

12:16 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVANDإطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني
إطلاق صاروخ تابع لبحرية الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / HOSSEIN ZOHREVAND
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قال العميد أبوالفضل شكارجي، المساعد الثقافي لقيادة أركان الجيش الإيراني، اليوم الجمعة، إن شهداء بلاده ساهموا في تحقيق التقدم في البلاد خاصة على المستوى الدفاعي.
وذكرت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، أن "تصريحات العميد أبو الفضل شكارجي، جاءت في كلمة له في مراسم إحياء ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس وشهداء الدفاع عن المرقد وأمن الوطن والشهداء الصحفيين".
القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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وأكد المسؤول العسكري الإيراني أن "قوة إيران الدفاعية لا تقتصر على الخليج وبحر عمان فحسب، بل تتجاوز ذلك وتشمل المستوى الدولي"، مضيفا: "ألا تحسبوا أمريكا كقوة عالمية، لأنهم يسعون لمنع انهيارها واليوم وجهت كل من القوى الناشئة والثورة الإسلامية ضربات إلى جسد أمريكا المجرمة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض الضرر الذي لحق بها".
واستطرد العميد أبو الفضل شكارجي:

هذا الفشل لا يمكن التعويض عنه في مئة عام أخرى، وأمريكا هي زعيم كل اللصوص في العالم.

وفي سياق متصل، قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، أمس الخميس، إن "أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران".
جاء ذلك خلال كلمة له أمام منتسبي إحدى الوحدات البحرية التابعة للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، مشددا على ضرورة أن تستمر البحرية الإيرانية في المضي قدما بنفس الروح التي بدأت بها عقب انتصار الثورة الإسلامية في البلاد، بحسب قوله.
ويصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويمتلك 101 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023.
يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين إنزال تابعتين للقوات البحرية.
وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.
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