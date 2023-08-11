https://sputnikarabic.ae/20230811/الخارجية-الروسية-قرار-طرد-الرهبان-من-دير-كييف-بيتشيرسك-لافرا-هو-خرق-آخر-للقانون-1079983504.html
الخارجية الروسية: قرار طرد الرهبان من دير "كييف بيتشيرسك لافرا" هو خرق آخر للقانون
الخارجية الروسية: قرار طرد الرهبان من دير "كييف بيتشيرسك لافرا" هو خرق آخر للقانون
صرّح المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال ضمان الحق في حرية الدين، سفير المهام الخاصة، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الجمعة، أن قرار طرد الرهبان... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:41+0000
2023-08-11T12:41+0000
2023-08-11T12:42+0000
العالم
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وجاء في تصريح أسكالدوفيتش، الذي نشر على موقع الوزارة: "إذا تم تنفيذ هذا القرار (بشأن طرد الرهبان وإخلاء الدير)، فإن هذا سيفتح طريقًا مباشرًا للمنشقين للاستيلاء على الصرح الأرثوذكسي الكبير وإغلاقه. عمل آخر من أعمال الخروج على القانون والتعسف من جانب نظام كييف، قد حدث بالفعل، اختلقوا دعوى قضائية وحصلوا على القرار المطلوب".وشدد أسكالدوفيتش، بالقول: "الاتكال على قرار محكمة الاستئناف لا يجدي ولا ينبغي التعويل عليه"، آملًا أن "تولي المحاكم الدولية، على عكس منظمات حقوق الإنسان الدولية، الانتباه إلى انعدام القانون الذي يحدث في أوكرانيا، وأن تتخذ قرارًا قضائيًا مناسبًا فيما يتعلق بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230706/الكنسية-الأوكرانية-الأرثوذوكسية-تتوجه-إلى-السلطات-بسبب-الوضع-في-دير-كييف--بيشيرسكايا-لافرا-1078794996.html
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العالم
الخارجية الروسية: قرار طرد الرهبان من دير "كييف بيتشيرسك لافرا" هو خرق آخر للقانون
12:41 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
صرّح المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية للتعاون في مجال ضمان الحق في حرية الدين، سفير المهام الخاصة، غينادي أسكالدوفيتش، اليوم الجمعة، أن قرار طرد الرهبان من دير "كييف بيتشيرسك لافرا"، هو عمل آخر من أعمال الخروج على القانون والتعسف، من قبل كييف.
وجاء في تصريح أسكالدوفيتش، الذي نشر على موقع الوزارة: "إذا تم تنفيذ هذا القرار (بشأن طرد الرهبان وإخلاء الدير)، فإن هذا سيفتح طريقًا مباشرًا للمنشقين للاستيلاء على الصرح الأرثوذكسي الكبير وإغلاقه. عمل آخر من أعمال الخروج على القانون والتعسف من جانب نظام كييف، قد حدث بالفعل، اختلقوا دعوى قضائية وحصلوا على القرار المطلوب".
وشدد أسكالدوفيتش، بالقول: "الاتكال على قرار محكمة الاستئناف لا يجدي ولا ينبغي التعويل عليه"، آملًا أن "تولي المحاكم الدولية، على عكس منظمات حقوق الإنسان الدولية، الانتباه إلى انعدام القانون الذي يحدث في أوكرانيا، وأن تتخذ قرارًا قضائيًا مناسبًا فيما يتعلق بذلك".