عربي
https://sputnikarabic.ae/20230811/الخارجية-الروسية-معايير-مشروع-مركز-توزيع-الغاز-في-تركيا-لا-تزال-قيد-المناقشة--1079971305.html
الخارجية الروسية: معايير مشروع "مركز توزيع الغاز" في تركيا لا تزال قيد المناقشة
الخارجية الروسية: معايير مشروع "مركز توزيع الغاز" في تركيا لا تزال قيد المناقشة
أعلن رئيس قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الجمعة، أن معايير مشروع "مركز توزيع الغاز" في تركيا لا تزال قيد البحث بما... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T05:57+0000
2023-08-11T05:59+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:215:1365:983_1920x0_80_0_0_42c6135ad69ff70b431ecb29fdb1d77c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريتشيفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "بخصوص التنفيذ المباشر لهذه المبادرة (مركز توزيع الغاز في تركيا)، فلا تزال معاييرها قيد البحث، بما في ذلك على أعلى مستوى".وأشار بيريتشيفسكي إلى أن اختيار تركيا لتنظيم مركز لتوزيع الغاز ليس من قبيل الصدفة. مضيفًا بأن "دورها (تركيا) نما في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ كبلد لعبور الغاز، مع تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار التركي". في الوقت نفسه، يعد التعاون بين موسكو وأنقرة في قطاع الغاز ذي طبيعة استراتيجية ولا يخضع للظروف السياسية".
https://sputnikarabic.ae/20230811/رئيس-روسكوسموس-يحدد-مواعيد-إطلاق-ثلاث-بعثات-روسية-أخرى-للقمر-1079969874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070778084_0:87:1365:1111_1920x0_80_0_0_619ef3196a72ddc233bf9bdb3de00772.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

الخارجية الروسية: معايير مشروع "مركز توزيع الغاز" في تركيا لا تزال قيد المناقشة

05:57 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 05:59 GMT 11.08.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، اليوم الجمعة، أن معايير مشروع "مركز توزيع الغاز" في تركيا لا تزال قيد البحث بما في ذلك على أعلى مستوى.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيريتشيفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "بخصوص التنفيذ المباشر لهذه المبادرة (مركز توزيع الغاز في تركيا)، فلا تزال معاييرها قيد البحث، بما في ذلك على أعلى مستوى".
روسكوسموس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
مدير وكالة "روسكوسموس" يحدد مواعيد إطلاق 3 بعثات روسية إلى القمر
01:11 GMT
وأشار بيريتشيفسكي إلى أن اختيار تركيا لتنظيم مركز لتوزيع الغاز ليس من قبيل الصدفة. مضيفًا بأن "دورها (تركيا) نما في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ كبلد لعبور الغاز، مع تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار التركي". في الوقت نفسه، يعد التعاون بين موسكو وأنقرة في قطاع الغاز ذي طبيعة استراتيجية ولا يخضع للظروف السياسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала