https://sputnikarabic.ae/20230811/السفير-الروسي-في-واشنطن-تخصيص-مساعدات-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-لن-يغير-الوضع-1079970008.html
السفير الروسي في واشنطن: تخصيص مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع
السفير الروسي في واشنطن: تخصيص مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض أو يؤدي... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T01:34+0000
2023-08-11T01:34+0000
2023-08-11T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن- سبوتنيك. جاءت تصريحات أنطونوف تعليقا على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونغرس تخصيص مساعدات مالية إضافية إلى أوكرانيا.وأوضح السفير الروسي: "ألاحظ أن واشنطن تطيل أمد الصراع، يمكن ملاحظة نوعا من الرغبة المجنونة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، كل هذه الطموحات محكوم عليها بالفشل".وأضاف أنطونوف وفقا لما نشرته السفارة الروسية بواشنطن "الإدارة الأمريكية تنتهز أي فرصة لإظهار رغبتها في مساعدة كييف حتى آخر أوكراني".وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونغرس مبلغ 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل.وجاء في رسالة موجهة من بايدن إلى الكونغرس ونشرها البيت الأبيض، أن الحزمة تتضمن "9.5 مليار دولار لإرسال معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي"، وطلب بايدن من الكونغرس تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار
السفير الروسي في واشنطن: تخصيص مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع
01:34 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض أو يؤدي إلى هزيمة روسيا.
واشنطن- سبوتنيك. جاءت تصريحات أنطونوف تعليقا على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونغرس تخصيص مساعدات مالية
إضافية إلى أوكرانيا.
وأوضح السفير الروسي: "ألاحظ أن واشنطن تطيل أمد الصراع، يمكن ملاحظة نوعا من الرغبة المجنونة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، كل هذه الطموحات محكوم عليها بالفشل".
وأضاف أنطونوف وفقا لما نشرته السفارة الروسية بواشنطن "الإدارة الأمريكية تنتهز أي فرصة لإظهار رغبتها في مساعدة كييف
حتى آخر أوكراني".
وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونغرس مبلغ 13 مليار دولار كتمويل إضافي لمواصلة تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية خلال العام المقبل.
وجاء في رسالة موجهة من بايدن إلى الكونغرس ونشرها البيت الأبيض، أن الحزمة تتضمن "9.5 مليار دولار لإرسال معدات إلى أوكرانيا وتجديد مخزونات وزارة الدفاع، إضافة إلى 3.6 مليار دولار لمواصلة الدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي"، وطلب بايدن من الكونغرس تخصيص مبلغ 7.3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية وأمنية وإنسانية إلى أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.