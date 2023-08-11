الصحة العالمية تسجل زيادة كبيرة في انتشار كورونا
© AFP 2023 / Hector Retamalمدينة شنغهاي تستعد لإزالة الحواجز والقيود التي تم وضعها لمنع تفشي كورونا، الصين 1 يونيو 2022
© AFP 2023 / Hector Retamal
أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة كبيرة في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب آخر بيانات المنظمة، تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة في آخر 28 يوماً (من 10 يوليو/تموز إلى 6 أغسطس/آب 2023)، بزيادة قدرها 80%، مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.
وأشارت إلى أنه حتى 6 أغسطس الجاري، أودى كوفيد-19 بحياة نحو 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، فضلاً عن إصابة أكثر من 768 مليوناً منذ ظهور الفيروس.
وأشارت إلى أنه حتى 6 أغسطس الجاري، أودى كوفيد-19 بحياة نحو 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، فضلاً عن إصابة أكثر من 768 مليوناً منذ ظهور الفيروس.
وأكدت المنظمة أيضاً أن "كوفيد-19" "لا يزال يمثل تهديداً كبيراً" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في 5 مايو/أيار، مشيرة إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده منذ 9 أغسطس/آب في 48 دولة.
إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، السلالة (إي.جي.5) من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام".
وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالاً إلى أن السلالة (إي.جي.5) تشكل خطراً على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حالياً المتحورة من أوميكرون".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو/أيار من العام الحالي.
إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، السلالة (إي.جي.5) من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام".
وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت المنظمة: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالاً إلى أن السلالة (إي.جي.5) تشكل خطراً على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حالياً المتحورة من أوميكرون".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو/أيار من العام الحالي.