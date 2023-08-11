https://sputnikarabic.ae/20230811/الصين-واشنطن-تزعم-حمايتها-لمصالح-العالم-لكنها-تحاول-الاستيلاء-على-الفضاء-لتحقيق-مكاسب-شخصية-1079974810.html

الصين: واشنطن تزعم حمايتها لمصالح العالم لكنها تحاول الاستيلاء على الفضاء لتحقيق مكاسب شخصية

الصين: واشنطن تزعم حمايتها لمصالح العالم لكنها تحاول الاستيلاء على الفضاء لتحقيق مكاسب شخصية

أعلنت الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الصينية، أن الصين ليست مهتمة بـ"سباق الفضاء"، وتدعو الولايات المتحدة إلى وقف التكهنات التي لا أساس لها حول هذا الموضوع. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T08:13+0000

2023-08-11T08:13+0000

2023-08-11T08:13+0000

العالم

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وقالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة "سبوتنيك"، إن "الصين ليست مهتمة بالمشاركة في"سباق الفضاء" مع أي دولة، وتعارض بشدة تسليح الفضاء وتحويله إلى ساحة معركة، وكذلك سباق تسلح في الفضاء".وأشارت إلى أن "الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التكهنات التي لا أساس لها من الصحة والأعمال غير المسؤولة، وكذلك اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على السلام والهدوء في الفضاء الخارجي".وتعتقد وزارة الخارجية الصينية أن "الولايات المتحدة تدعي أنها تريد حماية مصالح المجتمع الدولي، لكنها في الواقع تستولي على موارد الفضاء لمصالحها الخاصة، كما أنها تقوض السلام والاستقرار في الفضاء الخارجي".وأضافت: "الولايات المتحدة، في وثائق سياسة وزارة الدفاع، تُعرِّف الفضاء الخارجي علانية بأنه "ساحة معركة "و"مجال أولوية لتنمية القوة العسكرية الوطنية، وتسعى إلى الهيمنة العسكرية في الفضاء الخارجي وتؤدي إلى تفاقم سباق التسلح في الفضاء، إن ذلك يشكل تحديا خطيرا لأمن الفضاء".ونوّهت إلى أنه "يجب أن يصبح الفضاء مساحة للتعاون متبادل المنفعة، وليس ساحة للتنافس بين الدول".في وقت سابق، قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، بيل نيلسون، إن "روسيا لا تستطيع إرسال رواد فضاء للهبوط على القمر في الإطار الزمني الذي تستطيع فيه الولايات المتحدة والصين القيام به، ما يعني أن واشنطن وبكين فقط تشاركان في سباق الفضاء الجديد".

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