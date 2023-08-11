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https://sputnikarabic.ae/20230811/الضباط-الإداريون-في-ولاية-قضارف-السودانية-يعلنون-جاهزيتهم-لإسناد-الجيش-1079969726.html
الضباط الإداريون في ولاية قضارف السودانية يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش
الضباط الإداريون في ولاية قضارف السودانية يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش
أعلن الضباط الإداريون في ولاية القضارف السودانية، مساء الخميس، استعدادهم للتجاوب مع نداء الاستنفار والتعبئة وتقديم الدعم للقوات المسلحة في المعارك التي تشهدها... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T00:34+0000
2023-08-11T00:34+0000
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وقالت وكالة "سونا" السودانية إن إعلان الضباط الإداريين جاء خلال اجتماع جمعهم مع وزير الحكم الاتحادي، المهندس محمد كورتكيلا صالح، ووالي القضارف المكلف، الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب.ودعا الضباط إلى ضرورة التركيز على التدريب والتنقل بين الولايات وإصلاح الخدمة المدنية وفقًا للقوانين، وتوفير الحماية اللازمة لها.وطالب الضباط الإداريون في القضارف بإعادة النظر في بعض القوانين لتعزيز إيرادات الولايات، بالإضافة إلى تطوير الحكم المحلي وتنظيم عمل الضباط الإداريين من خلال إصدار قانون جديد.من جانبه، أكد الوزير صالح الدور المهم الذي يلعبه الضابط الإداري في الحكم وتقديم الخدمات للمجتمع، مشيرا إلى الرؤية المعدة من قبل الوزارة لتعزيز دور الضابط الإداري واستعادة مكانته.يشار إلى أن الاجتماع حضره مستشار وزارة الحكم الاتحادي، عبد الله التوم الإمام، وأمين عام حكومة ولاية القضارف بالنيابة، يعقوب محمد العبيد.وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، أمس الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بانحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الضباط الإداريون في ولاية قضارف السودانية يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش

00:34 GMT 11.08.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023
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أعلن الضباط الإداريون في ولاية القضارف السودانية، مساء الخميس، استعدادهم للتجاوب مع نداء الاستنفار والتعبئة وتقديم الدعم للقوات المسلحة في المعارك التي تشهدها البلاد.
وقالت وكالة "سونا" السودانية إن إعلان الضباط الإداريين جاء خلال اجتماع جمعهم مع وزير الحكم الاتحادي، المهندس محمد كورتكيلا صالح، ووالي القضارف المكلف، الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب.
ودعا الضباط إلى ضرورة التركيز على التدريب والتنقل بين الولايات وإصلاح الخدمة المدنية وفقًا للقوانين، وتوفير الحماية اللازمة لها.
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وطالب الضباط الإداريون في القضارف بإعادة النظر في بعض القوانين لتعزيز إيرادات الولايات، بالإضافة إلى تطوير الحكم المحلي وتنظيم عمل الضباط الإداريين من خلال إصدار قانون جديد.
من جانبه، أكد الوزير صالح الدور المهم الذي يلعبه الضابط الإداري في الحكم وتقديم الخدمات للمجتمع، مشيرا إلى الرؤية المعدة من قبل الوزارة لتعزيز دور الضابط الإداري واستعادة مكانته.
يشار إلى أن الاجتماع حضره مستشار وزارة الحكم الاتحادي، عبد الله التوم الإمام، وأمين عام حكومة ولاية القضارف بالنيابة، يعقوب محمد العبيد.
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وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، أمس الخميس، ضبط كمية من الأسلحة والذخائر شرقي البلاد، لافتا إلى أنها كانت في طريقها لقوات الدعم السريع التي تقاتل ضده منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وحسب وكالة الأنباء السودانية، نفذت شعبة العمليات الخاصة عملية نوعية محكمة، أسفرت عن ضبط الشحنة.
وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بانحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
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