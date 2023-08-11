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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحبط-عدة-هجمات-أوكرانية-على-اتجاه-خاركوف-1079978626.html
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية على اتجاه خاركوف
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية على اتجاه خاركوف
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 165 جنديا على اتجاه كوبيانسك، في يوم واحد فقط. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:59+0000
2023-08-11T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأشارت الدفاع في البيان، إلى أنه في أثناء الدفاع النشط، تم صد أربع هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 32 و41 و44 و67 في مناطق نوفوسيلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، بالإضافة إلى رادارين من طراز "آ إن تي بي 50".وأضافت الوزارة في البيان: "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه".ووفقا للوزارة: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و43 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-نتيجة-هجوم-ناجح-في-خاركوف---1079978161.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية على اتجاه خاركوف

10:59 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 11.08.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Photo / Минобороны России
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 165 جنديا على اتجاه كوبيانسك، في يوم واحد فقط.
وأشارت الدفاع في البيان، إلى أنه في أثناء الدفاع النشط، تم صد أربع هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 32 و41 و44 و67 في مناطق نوفوسيلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، بالإضافة إلى رادارين من طراز "آ إن تي بي 50".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة لهجوم ناجح في خاركوف
10:29 GMT
وأضافت الوزارة في البيان: "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه".
ووفقا للوزارة: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و43 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
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