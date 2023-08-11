https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحبط-عدة-هجمات-أوكرانية-على-اتجاه-خاركوف-1079978626.html
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية على اتجاه خاركوف
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية على اتجاه خاركوف
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 165 جنديا على اتجاه كوبيانسك، في يوم واحد فقط. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:59+0000
2023-08-11T10:59+0000
2023-08-11T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأشارت الدفاع في البيان، إلى أنه في أثناء الدفاع النشط، تم صد أربع هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 32 و41 و44 و67 في مناطق نوفوسيلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، بالإضافة إلى رادارين من طراز "آ إن تي بي 50".وأضافت الوزارة في البيان: "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه".ووفقا للوزارة: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و43 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-نتيجة-هجوم-ناجح-في-خاركوف---1079978161.html
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العالم, روسيا
القوات الروسية تحبط عدة هجمات أوكرانية على اتجاه خاركوف
10:59 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 165 جنديا على اتجاه كوبيانسك، في يوم واحد فقط.
وأشارت الدفاع في البيان، إلى أنه في أثناء الدفاع النشط، تم صد أربع هجمات مضادة لوحدات من الألوية الميكانيكية 32 و41 و44 و67 في مناطق نوفوسيلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا ومانكوفكا في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الوزارة: "بلغت خسائر العدو أكثر من 165 جنديًا أوكرانيًا
، وسيارتين قتاليتين مدرعتين، وشاحنتين صغيرتين، ومدافع "هاوتزر" ذاتية الدفع من طراز "كراب" البولندي الصنع، بالإضافة إلى رادارين من طراز "آ إن تي بي 50".
وأضافت الوزارة في البيان: "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه".
ووفقا للوزارة: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية
24 و43 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه".