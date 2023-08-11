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القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-نتيجة-هجوم-ناجح-في-خاركوف---1079978161.html
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، ونتيجة هجوم ناجح، حسنت موقعها في مقاطعة خاركوف. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:29+0000
2023-08-11T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تواصل المفارز الهجومية التابعة لتجمع قوات زاباد (الغرب) في محور كوبيانسك، باستخدام ضربات سلاحي الجو والمدفعية، العمليات الهجومية على جبهة واسعة وحسّنت الوضع التكتيكي في مناطق أولشانا وبرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف".
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف

10:29 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 11.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، ونتيجة هجوم ناجح، حسنت موقعها في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تواصل المفارز الهجومية التابعة لتجمع قوات زاباد (الغرب) في محور كوبيانسك، باستخدام ضربات سلاحي الجو والمدفعية، العمليات الهجومية على جبهة واسعة وحسّنت الوضع التكتيكي في مناطق أولشانا وبرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف".
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
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