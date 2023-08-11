https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-نتيجة-هجوم-ناجح-في-خاركوف---1079978161.html
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، ونتيجة هجوم ناجح، حسنت موقعها في مقاطعة خاركوف. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:29+0000
2023-08-11T10:29+0000
2023-08-11T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تواصل المفارز الهجومية التابعة لتجمع قوات زاباد (الغرب) في محور كوبيانسك، باستخدام ضربات سلاحي الجو والمدفعية، العمليات الهجومية على جبهة واسعة وحسّنت الوضع التكتيكي في مناطق أولشانا وبرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف
10:29 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، ونتيجة هجوم ناجح، حسنت موقعها في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تواصل المفارز الهجومية التابعة لتجمع قوات زاباد (الغرب) في محور كوبيانسك، باستخدام ضربات سلاحي الجو والمدفعية، العمليات الهجومية على جبهة واسعة وحسّنت الوضع التكتيكي في مناطق أولشانا وبرشوترافنيف في مقاطعة خاركوف".