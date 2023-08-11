https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-مرتزقة-أجانب-على-محور-زابوروجيه-1079979723.html

القوات الروسية تدمر مواقع مرتزقة أجانب على محور زابوروجيه

القوات الروسية تدمر مواقع مرتزقة أجانب على محور زابوروجيه

صرّحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن القوات الروسية هاجمت مخبأ مؤقتا لمرتزقة أجانب قرب مدينة زابوروجيه. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T12:04+0000

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2023-08-11T12:04+0000

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وقالت الوزارة في البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة من ألوية 24 و43 و60 الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن اللواء 108 للدفاع الإقليمي في مناطق توريتسك، وتشيرنيشينا، وليبتسي في جمهورية دونيتسك الشعبية وغوليايبول في منطقة زابوروجيه".وعلى اتجاه كوبيانسك، واصلت مجموعة "الغرب" هجومها على جبهة واسعة وحسنت مواقعها في مناطق أولشاني وبيرشوترافنيفوي في منطقة خاركوف، وقامت بأعمال دفاعية نشطة، وصدت أربع هجمات مضادة من قبل وحدات الألوية الميكانيكية 32 و41 و44 و67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعات نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك سينكوفكا ومنطقة مانكوفكا في مقاطعة خاركوف.نجحت قوات مجموعة "الجنوب" في اتجاه دونيتسك في صد خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجبلي 10 و79 الهجوم الجوي، ولواء 59 مشاة، و3 ألوية دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفيلسكوي، وبيلوغوروفكا، وستاروميكايلوفكا، ومالولينوفكا وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.أحبطت مجموعة "فوستوك" على اتجاه جنوب دونيتسك محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لإجراء استطلاع بالقوة في منطقة ستارومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونجحت أيضًا في صد ثلاث هجمات في منطقتي نيكولسكي وأوروزهايني، وتم تحييد نحو 35 جنديًا أوكرانيًا وسيارتين مصفحتين وسيارتين بالإضافة إلى مدفع "هاوتزر دي 20".وعلى اتجاه كراسني ليمان، صدت مجموعة قوات "المركز" هجومين من قبل وحدات المشاة 68، والألوية الميكانيكية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوغوروفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقد العدو ما يصل إلى 115 جنديا وثلاث سيارات مصفحة ومدافع "هاوتزر" من طراز"دي 20".تم تحييد 20 جنديًا أوكرانيًا، وشاحنتين صغيرتين، ونظام مدفعي أمريكي" إم 777"، ومدافع "هاوتزر دي 20"، ورتل مدفعية ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" على اتجاه خيرسون.

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https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحبط-عدة-هجمات-أوكرانية-على-اتجاه-خاركوف-1079978626.html

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