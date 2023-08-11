https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-قرب-خاركوف-وزابوروجيه-1079978030.html
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي هاجم نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه، ودمر أيضًا أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:28+0000
2023-08-11T10:28+0000
2023-08-11T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه". ووفقا لها، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و 43 و 60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركوف وزابوروجيه. وأضافت: "الطيران العملياتي - التكتيكي والجيش وقوات القذائف والمدفعية من القوات المسلحة الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 مقاطعة" ، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز هيمارس وأسقطت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-نتيجة-هجوم-ناجح-في-خاركوف---1079978161.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
10:28 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 10:36 GMT 11.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي هاجم نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه، ودمر أيضًا أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه".
ووفقا لها، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و 43 و 60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
وأضافت: "الطيران العملياتي - التكتيكي والجيش وقوات القذائف والمدفعية من القوات المسلحة الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 مقاطعة" ،
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز هيمارس وأسقطت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.