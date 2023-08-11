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القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-ذخيرة-أوكرانية-قرب-خاركوف-وزابوروجيه-1079978030.html
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي هاجم نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه، ودمر أيضًا أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:28+0000
2023-08-11T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه". ووفقا لها، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و 43 و 60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركوف وزابوروجيه. وأضافت: "الطيران العملياتي - التكتيكي والجيش وقوات القذائف والمدفعية من القوات المسلحة الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 مقاطعة" ، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز هيمارس وأسقطت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-نتيجة-هجوم-ناجح-في-خاركوف---1079978161.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر 4 مستودعات ذخيرة أوكرانية قرب خاركوف وزابوروجيه

10:28 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 10:36 GMT 11.08.2023)
© Sputnikقاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي هاجم نقطة انتشار للمرتزقة الأجانب في مقاطعة زابوروجيه، ودمر أيضًا أربعة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة "تم قصف نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب بالقرب من مدينة زابوروجيه".
ووفقا لها، تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للألوية الميكانيكية 24 و 43 و 60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 108، في مناطق جمهورية دونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي نتيجة هجوم ناجح في خاركوف
10:29 GMT
وأضافت: "الطيران العملياتي - التكتيكي والجيش وقوات القذائف والمدفعية من القوات المسلحة الروسية ضربت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 139 مقاطعة" ،
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من طراز هيمارس وأسقطت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركوف وزابوروجيه.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
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