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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/برادلي-أمريكية-تفر-تاركة-صديقتها-ليوبارد-الألمانية-مدمرة-بقصف-روسي-فيديو-1079978534.html
"برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو
"برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو
أحبط جنود من القوات الخاصة "عثمان" التابعة للجيش الروسي، إجلاء القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المركبة الأمريكية "برادلي" من مواقع قريبة من قرية رابوتينو في... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:53+0000
2023-08-11T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في اللقطات التي التقطها جنود من القوات الخاصة "عثمان" بمساعدة طائرات مسيرة، المركبة الأمريكية "برادلي"وهي تسير باتجاه الخنادق في منطقة قرية رابوتينو وتقف بجانب دبابة "ليوبارد" الألمانية، التي أصابها الجنود الروس، في وقت سابق، حاول الجيش الأوكراني الاقتراب من "برادلي" ولكن تم إطلاق نيران المدفعية عليه، وقامت القوات الخاصة(عثمان) بتصحيح النيران، وسقطت عدة قذائف في مكان قريب. فتحت عربة قتال المشاة الأمريكية النار وغادرت بسرعة تاركة مقاتلي كييف.تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن. لم يبق في القرية منزل واحد. يقاتل الجيش الأوكراني بشدة من أجل هذه القرية من أجل فتح طريقه إلى توكماك. تقاوم الوحدات الروسية بنجاح هذه الخطط.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو

10:53 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / PARK JI-HWAN مدرعة برادلي الأمريكية
مدرعة برادلي الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / PARK JI-HWAN
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أحبط جنود من القوات الخاصة "عثمان" التابعة للجيش الروسي، إجلاء القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المركبة الأمريكية "برادلي" من مواقع قريبة من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يوثق العملية.
ويظهر في اللقطات التي التقطها جنود من القوات الخاصة "عثمان" بمساعدة طائرات مسيرة، المركبة الأمريكية "برادلي"وهي تسير باتجاه الخنادق في منطقة قرية رابوتينو وتقف بجانب دبابة "ليوبارد" الألمانية، التي أصابها الجنود الروس، في وقت سابق، حاول الجيش الأوكراني الاقتراب من "برادلي" ولكن تم إطلاق نيران المدفعية عليه، وقامت القوات الخاصة(عثمان) بتصحيح النيران، وسقطت عدة قذائف في مكان قريب. فتحت عربة قتال المشاة الأمريكية النار وغادرت بسرعة تاركة مقاتلي كييف.
تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن. لم يبق في القرية منزل واحد. يقاتل الجيش الأوكراني بشدة من أجل هذه القرية من أجل فتح طريقه إلى توكماك. تقاوم الوحدات الروسية بنجاح هذه الخطط.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
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