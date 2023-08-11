https://sputnikarabic.ae/20230811/برادلي-أمريكية-تفر-تاركة-صديقتها-ليوبارد-الألمانية-مدمرة-بقصف-روسي-فيديو-1079978534.html
"برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو
"برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو
أحبط جنود من القوات الخاصة "عثمان" التابعة للجيش الروسي، إجلاء القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المركبة الأمريكية "برادلي" من مواقع قريبة من قرية رابوتينو في... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:53+0000
2023-08-11T10:53+0000
2023-08-11T10:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في اللقطات التي التقطها جنود من القوات الخاصة "عثمان" بمساعدة طائرات مسيرة، المركبة الأمريكية "برادلي"وهي تسير باتجاه الخنادق في منطقة قرية رابوتينو وتقف بجانب دبابة "ليوبارد" الألمانية، التي أصابها الجنود الروس، في وقت سابق، حاول الجيش الأوكراني الاقتراب من "برادلي" ولكن تم إطلاق نيران المدفعية عليه، وقامت القوات الخاصة(عثمان) بتصحيح النيران، وسقطت عدة قذائف في مكان قريب. فتحت عربة قتال المشاة الأمريكية النار وغادرت بسرعة تاركة مقاتلي كييف.تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن. لم يبق في القرية منزل واحد. يقاتل الجيش الأوكراني بشدة من أجل هذه القرية من أجل فتح طريقه إلى توكماك. تقاوم الوحدات الروسية بنجاح هذه الخطط.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"برادلي" أمريكية تفر تاركة صديقتها "ليوبارد" الألمانية مدمرة بقصف روسي... فيديو
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أحبط جنود من القوات الخاصة "عثمان" التابعة للجيش الروسي، إجلاء القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة المركبة الأمريكية "برادلي" من مواقع قريبة من قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على فيديو يوثق العملية.
ويظهر في اللقطات التي التقطها جنود من القوات الخاصة "عثمان" بمساعدة طائرات مسيرة، المركبة الأمريكية "برادلي"وهي تسير باتجاه الخنادق في منطقة قرية رابوتينو وتقف بجانب دبابة "ليوبارد" الألمانية، التي أصابها الجنود الروس، في وقت سابق، حاول الجيش الأوكراني الاقتراب من "برادلي" ولكن تم إطلاق نيران المدفعية عليه، وقامت القوات الخاصة(عثمان) بتصحيح النيران، وسقطت عدة قذائف في مكان قريب. فتحت عربة قتال المشاة الأمريكية النار وغادرت بسرعة تاركة مقاتلي كييف.
تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو، منذ أكثر من شهرين حتى الآن. لم يبق في القرية منزل واحد. يقاتل الجيش الأوكراني بشدة من أجل هذه القرية من أجل فتح طريقه إلى توكماك. تقاوم الوحدات الروسية بنجاح هذه الخطط.