https://sputnikarabic.ae/20230811/بيانات-رسمية-تشير-إلى-ارتفاع-قياسي-لحالات-الانتحار-في-أمريكا-1079976434.html

بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قياسي لحالات الانتحار في أمريكا

بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع قياسي لحالات الانتحار في أمريكا

أظهرت بيانات حكومية في الولايات المتحدة أن عدد من لقوا حتفهم جراء الانتحار وصل إلى مستوى غير مسبوق في البلاد، في عام 2022. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T09:28+0000

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وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، أمس الخميس، أن الوفيات الناجمة عن الانتحار ارتفعت من 48ألف و183وفاة، في 2021، إلى ما يقدر بنحو 49 الف و449 وفاة، في 2022، بزيادة 2.6% عن العام السابق.وأضاف البيان أن معدل الانتحار، لعام 2022، وصل إلى 14.9 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.وأوضح البيان أن هذا المعدل يزيد بـ5% عن المستوى القياسي السابق الذي سُجل، في 2018، وكان عند 14.2 حالة وفاة لكل مئة ألف شخص.وحسب الأرقام الصادرة عن المركز، فإن أكثر من نصف حالات الانتحار في الولايات المتحدة، في 2022، تضمنت أسلحة نارية.ونقل البيان عن وزير الصحة الأمريكي خافيير بيسيرا، قوله: "يعتقد 9 من كل 10 أمريكيين أن أمريكا تواجه أزمة في الصحة العقلية"، لافتًا إلى أن كثيرا من الناس ما زالوا يعتقدون أن طلب المساعدة علامة على الضعف، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230506/البنتاغون-يفعل-قانون-براندون-بعد-زيادة-الانتحار-بين-الجنود-الأمريكيين-1076732437.html

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