تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:31 GMT 11.08.2023
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا
طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، من الكونغرس الموافقة على إقرار مساعدات إضافية بقيمة 13 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا.
وفي رسالة إلى المشرعين، طلبت مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يانغ، إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري بقيمة 13 مليار دولار، ومساعدة مالية إضافية بقيمة 8,5 ملايير دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع.
05:23 GMT 11.08.2023
صرّح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض أو يؤدي إلى هزيمة روسيا.