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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079970957.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T05:22+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
وحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:22 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 11.08.2023)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:31 GMT 11.08.2023
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا
طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، من الكونغرس الموافقة على إقرار مساعدات إضافية بقيمة 13 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا.
وفي رسالة إلى المشرعين، طلبت مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يانغ، إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري بقيمة 13 مليار دولار، ومساعدة مالية إضافية بقيمة 8,5 ملايير دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع.
05:23 GMT 11.08.2023
السفير الروسي لدى واشنطن: تخصيص مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا لن يغير الوضع
صرّح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض أو يؤدي إلى هزيمة روسيا.
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