https://sputnikarabic.ae/20230811/تلتهم-نفسهاعلماء-يكتشفون-سلوكا-انتحاريا-لدى-الأفاعي-فيديو-1079987872.html
تلتهم نفسها...علماء يكتشفون "سلوكا انتحاريا" لدى الأفاعي... فيديو
تلتهم نفسها...علماء يكتشفون "سلوكا انتحاريا" لدى الأفاعي... فيديو
يعتبر الثعبان الذي يأكل ذيله "رمز اللانهاية" (السرمدية) منذ العصور الغابرة، لكن رؤية نموذج رمزي لهذا المفهوم لا يشبه مشاهدة الرعب الواقعي لتطبيقه الواقعي. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T14:38+0000
2023-08-11T14:38+0000
2023-08-11T14:38+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104263/85/1042638542_5:0:1427:800_1920x0_80_0_0_39808ed8fb14807fe806f0da72436dfc.png
وفي مناسبات نادرة، غالبًا ما يتم تسجيلها في الأسر، يمكن للثعبان حقًا أن يبتلع ذيله تماما.وعندما تستهلك الزواحف المزيد والمزيد من جسدها، سرعان ما يتحول شعار الخلود إلى دوامة الموت، إذا لم يتدخل مالك الثعبان ، فقد تبدأ سوائله الهضمية في تذويب جسمه.وتظهر بعض الثعابين الأسيرة التي تعتاد على أكل نفسها ضررًا على قشورها من سوائل المعدة الحمضية، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" يوم أمس الخميس.وأضافت المجلة: "إذا كانت حرارة الثعبان عالية جدًا، على سبيل المثال، ولا يمكنه الهروب إلى الظل، فقد يصبح مرتبكًا، وغير قادر على تمييز ذيله بصرف النظر عن الفريسة المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أيضًا إلى تحفيز شهية الثعبان".وفي حين أن الثعابين يمكن أن يكون لديها مناعة من سمومها، فإن أنيابها يمكن أن تسبب أيضًا جروحًا خطيرة قد تسبب العدوى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104263/85/1042638542_183:0:1250:800_1920x0_80_0_0_3f2c4b97ff01a14c435fed3d09a06100.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, نادي الفيديو
تلتهم نفسها...علماء يكتشفون "سلوكا انتحاريا" لدى الأفاعي... فيديو
تابعنا عبر
يعتبر الثعبان الذي يأكل ذيله "رمز اللانهاية" (السرمدية) منذ العصور الغابرة، لكن رؤية نموذج رمزي لهذا المفهوم لا يشبه مشاهدة الرعب الواقعي لتطبيقه الواقعي.
وفي مناسبات نادرة، غالبًا ما يتم تسجيلها في الأسر، يمكن للثعبان حقًا أن يبتلع ذيله تماما.
وعندما تستهلك الزواحف المزيد والمزيد من جسدها، سرعان ما يتحول شعار الخلود إلى دوامة الموت، إذا لم يتدخل مالك الثعبان ، فقد تبدأ سوائله الهضمية في تذويب جسمه.
وتظهر بعض الثعابين الأسيرة التي تعتاد على أكل نفسها ضررًا على قشورها من سوائل المعدة الحمضية، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت
" يوم أمس الخميس.
لا يعرف علماء الزواحف حقًا سبب قيام الثعابين بذلك، لكنهم يشتبهون في أن السلوك الانتحاري الذاتي ينشأ عن الإجهاد أو الارتباك أو المرض أو حتى الجوع.
وأضافت المجلة: "إذا كانت حرارة الثعبان عالية جدًا، على سبيل المثال، ولا يمكنه الهروب إلى الظل، فقد يصبح مرتبكًا، وغير قادر على تمييز ذيله بصرف النظر عن الفريسة المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أيضًا إلى تحفيز شهية الثعبان".
وتم تصوير أحد الثعابين في متجر للحيوانات الأليفة، ملتفًا في وعاء من الماء، وهو يبتلع ذيله الملطخ بالدماء.
وفي حين أن الثعابين يمكن أن يكون لديها مناعة من سمومها، فإن أنيابها
يمكن أن تسبب أيضًا جروحًا خطيرة قد تسبب العدوى.