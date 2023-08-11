https://sputnikarabic.ae/20230811/تلتهم-نفسهاعلماء-يكتشفون-سلوكا-انتحاريا-لدى-الأفاعي-فيديو-1079987872.html

تلتهم نفسها...علماء يكتشفون "سلوكا انتحاريا" لدى الأفاعي... فيديو

تلتهم نفسها...علماء يكتشفون "سلوكا انتحاريا" لدى الأفاعي... فيديو

يعتبر الثعبان الذي يأكل ذيله "رمز اللانهاية" (السرمدية) منذ العصور الغابرة، لكن رؤية نموذج رمزي لهذا المفهوم لا يشبه مشاهدة الرعب الواقعي لتطبيقه الواقعي. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T14:38+0000

2023-08-11T14:38+0000

2023-08-11T14:38+0000

مجتمع

علوم

نادي الفيديو

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وفي مناسبات نادرة، غالبًا ما يتم تسجيلها في الأسر، يمكن للثعبان حقًا أن يبتلع ذيله تماما.وعندما تستهلك الزواحف المزيد والمزيد من جسدها، سرعان ما يتحول شعار الخلود إلى دوامة الموت، إذا لم يتدخل مالك الثعبان ، فقد تبدأ سوائله الهضمية في تذويب جسمه.وتظهر بعض الثعابين الأسيرة التي تعتاد على أكل نفسها ضررًا على قشورها من سوائل المعدة الحمضية، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت" يوم أمس الخميس.وأضافت المجلة: "إذا كانت حرارة الثعبان عالية جدًا، على سبيل المثال، ولا يمكنه الهروب إلى الظل، فقد يصبح مرتبكًا، وغير قادر على تمييز ذيله بصرف النظر عن الفريسة المحتملة، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أيضًا إلى تحفيز شهية الثعبان".وفي حين أن الثعابين يمكن أن يكون لديها مناعة من سمومها، فإن أنيابها يمكن أن تسبب أيضًا جروحًا خطيرة قد تسبب العدوى.

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علوم, نادي الفيديو