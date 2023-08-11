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https://sputnikarabic.ae/20230811/توقف-بث-تلفزيون-لبنان-الرسمي-1079978235.html
توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي
توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي
توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي، اليوم الجمعة، بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضا على تردي أوضاعهم ورواتبهم. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T10:33+0000
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وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، قرر "إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول".وفي السياق، كتب مكاري عبر موقع "إكس": "عطفا على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر".ويعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط. ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين، منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230122/خبراء-المخاطر-الأمنية-تتعاظم-مع-انهيار-الوضع-الاقتصادي-في-لبنان-1072567515.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي

10:33 GMT 11.08.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 11.08.2023)
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova / الانتقال إلى بنك الصورجبيل علم لبنان
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي، اليوم الجمعة، بسبب الإضراب الشامل الذي ينفذه الموظفون اعتراضا على تردي أوضاعهم ورواتبهم.
وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.
وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
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وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، صباح اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، قرر "إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول".
وفي السياق، كتب مكاري عبر موقع "إكس": "عطفا على ما يتم تداوله في الإعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر".
ويعد تلفزيون لبنان الرسمي من أقدم التلفزيونات في العالم العربي والشرق الأوسط. ويملك في أرشيفه آلاف التسجيلات النادرة لسياسيين وفنيين، منذ حقبة السيتينيات لغاية اليوم.
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