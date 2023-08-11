https://sputnikarabic.ae/20230811/جنود-روس-ينغمسون-في-عمق-خطوط-العدو-وينسفون-دبابة-أوكرانية-فيديو-1079979412.html
جنود روس ينغمسون في عمق خطوط العدو وينسفون دبابة أوكرانية... فيديو
جنود روس ينغمسون في عمق خطوط العدو وينسفون دبابة أوكرانية... فيديو
دمّر سلاحا الطيران والمدفعية الروسيان منذ بداية العملية العسكرية الكثير من المدرعات الأوكرانية، حيث كانت لهما حصة الأسد في هذه العمليات. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T11:41+0000
2023-08-11T11:41+0000
2023-08-11T11:41+0000
رصد عسكري
روسيا
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كما نفذ جنود المشاة الروس المهام الموكلة إليهم بما في ذلك تدمير مدرعات أوكرانيا ودباباتها باستخدام مختلف الأسلحة، ولا سيما مضادات الدروع والألغام.ولكن قد يغرد بعض العناصر خارج السرب بتنفيذهم مهام حساسة وبحاجة للتسلل إلى أوكار قوات نظام كييف، إذ يتطلب هذا النوع من العمليات توخي الدقة والحذر تجنبا لمغبة الوقوع في الأسر.واكتشف جنود إحدى وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء قيامهم بمهمة قتالية خلف خطوط العدو، دبابة أوكرانية مهجورة من قبل الجنود الأوكرانيين، حيث قام الجنود الروس بتدميرها بالمتفجرات.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
جنود روس ينغمسون في عمق خطوط العدو وينسفون دبابة أوكرانية... فيديو
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دمّر سلاحا الطيران والمدفعية الروسيان منذ بداية العملية العسكرية الكثير من المدرعات الأوكرانية، حيث كانت لهما حصة الأسد في هذه العمليات.
كما نفذ جنود المشاة الروس المهام الموكلة إليهم بما في ذلك تدمير مدرعات أوكرانيا ودباباتها باستخدام مختلف الأسلحة، ولا سيما مضادات الدروع والألغام.
ولكن قد يغرد بعض العناصر خارج السرب بتنفيذهم مهام حساسة وبحاجة للتسلل إلى أوكار قوات نظام كييف، إذ يتطلب هذا النوع من العمليات توخي الدقة والحذر تجنبا لمغبة الوقوع في الأسر.
واكتشف جنود
إحدى وحدات الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، أثناء قيامهم بمهمة قتالية خلف خطوط العدو، دبابة أوكرانية مهجورة من قبل الجنود الأوكرانيين، حيث قام الجنود الروس بتدميرها بالمتفجرات.