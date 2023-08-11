https://sputnikarabic.ae/20230811/خبير-يكشف-طريقة-إمساك-واشنطن-بـحبال-دمية-كييف-1079983232.html
خبير يكشف طريقة إمساك واشنطن بـ"حبال دمية" كييف
خبير يكشف طريقة إمساك واشنطن بـ"حبال دمية" كييف
قال فلاديمير فاسيليف، كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا، إن حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا هي شكل من أشكال حكم نظام كييف، ويعتمد حجمها على كيفية... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:41+0000
2023-08-11T12:41+0000
2023-08-11T12:41+0000
العالم
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وقال فاسيلييف لوكالة "سبوتنيك": "هذه الحزم هي شكل من أشكال السيطرة على نظام كييف، إذا لم تمتثل كييف اليوم لتعليمات واشنطن... فإن حجم هذه الطرود سيتغير، وتيرتها وأحجامها".وتابع فاسيلييف: "طالما بقي بايدن على رأس الولايات المتحدة، فسيتم تقديم المساعدة. وستقوم الإدارة بتنفيذها بأي ثمن. هذه هي سياستها المبدئية، ومعنى ذلك أنها تحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".ووفقا له: "هناك شك متزايد في الولايات المتحدة حول الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى كييف". وشدد الخبير على أن "هناك استطلاعات للرأي العام، ومعظم المستجيبين يعارضون حزم إضافية".وأشار الخبير إلى أن نحو 20 ممثلًا عن الحزب الجمهوري الأمريكي، بقيادة ميتش ماكونيل، يؤيدون الدعم غير المشروط للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، حتى يتمكنوا من تعويض موقف بعض أعضاء مجلس الشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20230811/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-مرتزقة-أجانب-على-محور-زابوروجيه-1079979723.html
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العالم
خبير يكشف طريقة إمساك واشنطن بـ"حبال دمية" كييف
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قال فلاديمير فاسيليف، كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا، إن حزم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا هي شكل من أشكال حكم نظام كييف، ويعتمد حجمها على كيفية تنفيذ كييف لتعليمات واشنطن.
وقال فاسيلييف لوكالة "سبوتنيك": "هذه الحزم هي شكل من أشكال السيطرة على نظام كييف، إذا لم تمتثل كييف اليوم لتعليمات واشنطن... فإن حجم هذه الطرود سيتغير، وتيرتها وأحجامها".
وأشار الخبير إلى أن "إدارة بايدن اختارت مسار التصعيد العسكري للوضع في أوكرانيا كتوجه استراتيجي لسياستها".
وتابع فاسيلييف: "طالما بقي بايدن على رأس الولايات المتحدة، فسيتم تقديم المساعدة. وستقوم الإدارة بتنفيذها بأي ثمن. هذه هي سياستها المبدئية، ومعنى ذلك أنها تحاول إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
ووفقا له: "هناك شك متزايد في الولايات المتحدة حول الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى كييف". وشدد الخبير على أن "هناك استطلاعات للرأي العام، ومعظم المستجيبين يعارضون حزم إضافية".
وأعرب عن رأيه بأن "هناك فرص لمزيد من الدعم لكييف". وقال فاسيليف "هذا يرجع إلى حقيقة أن مجلس الشيوخ الأمريكي يسيطر عليه الديمقراطيون".
وأشار الخبير إلى أن نحو 20 ممثلًا عن الحزب الجمهوري الأمريكي، بقيادة ميتش ماكونيل، يؤيدون الدعم غير المشروط للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، حتى يتمكنوا من تعويض موقف بعض أعضاء مجلس الشيوخ.