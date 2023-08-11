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https://sputnikarabic.ae/20230811/خطيب-المسجد-الحرام-يتعرض-لوعكة-صحية-خلال-صلاة-الجمعة-ورئاسة-الحرمين-تصدر-بيانا-فيديو-1079984886.html
خطيب المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية خلال صلاة الجمعة ورئاسة الحرمين تصدر بيانا... فيديو
خطيب المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية خلال صلاة الجمعة ورئاسة الحرمين تصدر بيانا... فيديو
فوجئ المتابعون لصلاة الجمعة، اليوم، على شاشات التلفزيون، بتعرض إمام وخطيب المسجد الحرام في ‏المملكة العربية السعودية، ماهر المعيقلي، لوعكة صحية، تسببت في عدم... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:17+0000
2023-08-11T13:17+0000
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ويبيّن الفيديو، تدخّل رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس،لاستكمال صلاة الجمعة وإمامة المصلين، بالنيابة عن المعيقلي.وفي أول تعليق منها على الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت بالشيخ ماهر المعيقلي، أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين أنه "بخير وصحة جيدة". وأوضح في بيان رسمي عبر موقع رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، أن ما ألمّ بالشيخ ماهر المعيقلي هو "إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وفي أول صلاة الجمعة لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمّ بالناس الصلاة الشيخ عبد الرحمن السديس".
https://sputnikarabic.ae/20230625/السعودية-تنشئ-نيابة-الحرم-المدني-1078485656.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

خطيب المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية خلال صلاة الجمعة ورئاسة الحرمين تصدر بيانا... فيديو

13:17 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashirصلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
صلاة الجمعة الثانية حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، خلال شهر رمضان المبارك، في 31 مارس 2023.
© AFP 2023 / Abdel Ghani Bashir
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فوجئ المتابعون لصلاة الجمعة، اليوم، على شاشات التلفزيون، بتعرض إمام وخطيب المسجد الحرام في ‏المملكة العربية السعودية، ماهر المعيقلي، لوعكة صحية، تسببت في عدم مقدرته على استئناف الصلاة.‏
ويبيّن الفيديو، تدخّل رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس،لاستكمال صلاة الجمعة وإمامة المصلين، بالنيابة عن المعيقلي.
وفي أول تعليق منها على الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت بالشيخ ماهر المعيقلي، أكد المتحدث باسم رئاسة شؤون الحرمين أنه "بخير وصحة جيدة".
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وأوضح في بيان رسمي عبر موقع رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين، أن ما ألمّ بالشيخ ماهر المعيقلي هو "إعياء وإرهاق في آخر الخطبة، وفي أول صلاة الجمعة لم يستطع بعدها إكمال الصلاة، فتأخر، وأَتَمّ بالناس الصلاة الشيخ عبد الرحمن السديس".
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