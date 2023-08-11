https://sputnikarabic.ae/20230811/رمال-مصر-تكشف-عن-كائن-قديم-لا-مثيل-له-فيديو-1079983042.html
رمال مصر تكشف عن كائن قديم لا مثيل له... فيديو
رمال مصر تكشف عن كائن قديم لا مثيل له... فيديو
اكتشف علماء الحفريات في مصر نوعًا منقرضًا من الحيتان التي عاشت، قبل 41 مليون سنة، عندما كان أسلاف الحيتان يكملون انتقالهم من اليابسة إلى البحر. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:30+0000
2023-08-11T12:30+0000
2023-08-11T12:30+0000
مجتمع
علوم
منوعات
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أطلق الفريق على النوع " توتسيتوس كايانينسيس" نسبة إلى الملك المصري الصبي توت عنخ آمون، ومحمية وادي الريان في واحة الفيوم في مصر، حيث تم العثور على عينة النوع.طورت "باسيلوسوريدس" خصائص تشبه الأسماك، مثل الجسم الانسيابي، وكانت أطرافها الخلفية مرئية بما يكفي ليتم التعرف عليها على أنها "أرجل"، والتي لم تُستخدم للمشي ولكن ربما للتزاوج، بحسب مقالة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.تقع واحة الفيوم جنوب غربي القاهرة، وتفتخر بوادي الحيتان، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي اكتشف مئات الأحافير لبعض أقدم أشكال الحيتان، وكانت منذ فترة طويلة الأكثر أهمية في العالم لفهم التطور المبكر للحيتان، وتقع تحت بحر استوائي في العصر الأيوسيني قبل 56 إلى 34 مليون سنة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, منوعات
رمال مصر تكشف عن كائن قديم لا مثيل له... فيديو
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اكتشف علماء الحفريات في مصر نوعًا منقرضًا من الحيتان التي عاشت، قبل 41 مليون سنة، عندما كان أسلاف الحيتان يكملون انتقالهم من اليابسة إلى البحر.
أطلق الفريق على النوع " توتسيتوس كايانينسيس" نسبة إلى الملك المصري الصبي توت عنخ آمون، ومحمية وادي الريان في واحة الفيوم في مصر، حيث تم العثور على عينة النوع.
يبلغ طول الحوت نحو 2.5 متر وكتلة جسم تقارب 187 كيلوجرام، لذا تعتبر "توتسيتوس" هي أصغر الأنواع التي تم العثور عليها حتى الآن من فصيلة "باسيلوسوريدس"، وهي أقدم الحيتان المعروفة التي عاشت حصريًا في الماء.
طورت "باسيلوسوريدس" خصائص تشبه الأسماك، مثل الجسم الانسيابي، وكانت أطرافها الخلفية مرئية بما يكفي ليتم التعرف عليها على أنها "أرجل"، والتي لم تُستخدم للمشي ولكن ربما للتزاوج، بحسب مقالة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية
.
تقع واحة الفيوم جنوب غربي القاهرة،
وتفتخر بوادي الحيتان، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي اكتشف مئات الأحافير لبعض أقدم أشكال الحيتان، وكانت منذ فترة طويلة الأكثر أهمية في العالم لفهم التطور المبكر للحيتان، وتقع تحت بحر استوائي في العصر الأيوسيني قبل 56 إلى 34 مليون سنة.