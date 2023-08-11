https://sputnikarabic.ae/20230811/روسيا-تكشف-عن-مدرعة-هندسية-تنفذ-مهام-كبيرة-خلال-العمليات-العسكرية-فيديو-1079985634.html
روسيا تكشف عن مدرعة هندسية تنفذ مهام كبيرة خلال العمليات العسكرية... فيديو
روسيا تكشف عن مدرعة هندسية تنفذ مهام كبيرة خلال العمليات العسكرية... فيديو
ستقدم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لأول مرة مركبة هندسية مدرعة متنوعة الاستخدامات في منتدى "آرميا- 2023" الذي سيعقد في كوبينكا بالقرب من موسكو في الفترة من... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:53+0000
2023-08-11T13:53+0000
2023-08-11T13:53+0000
رصد عسكري
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صممت المركبة الهندسية المدرعة "أو بي إي أم" لتأمين تقدم القوات وتنفيذ الأعمال الهندسية في ظروف إطلاق العدو للنيران، بما في ذلك المناطق الملوثة إشعاعًا. يمكن لهذه الأنظمة، من حيث قدراتها، أن تحل محل عدد من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبات الحاجز الهندسي، ومركبات وضع المسار، ومركبات الإجلاء، ومركبات إزالة الألغام."مركبة "أو بي إي أم"، التي تضم طاقمًا مكونًا من شخصين (بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد لخبراء المتفجرات)، قادرة على أداء مهام مثل: إنشاء ممرات في الأحجار وأنقاض الغابات، وحفر الخنادق، وتحميل التربة ومواد البناء، وقطع الأشجار، ووضع الطرق والأسطح، والتغلب على عقبات الألغام المتفجرة وغيرها بشكل آلي.بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركبة بمدفع رشاش "كورد" 12.7 ملم مع منظار حراري وجهاز تحديد المدى بالليزر لإطلاق النار على أهداف جوية وأرض العدو.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا تكشف عن مدرعة هندسية تنفذ مهام كبيرة خلال العمليات العسكرية... فيديو
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ستقدم شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لأول مرة مركبة هندسية مدرعة متنوعة الاستخدامات في منتدى "آرميا- 2023" الذي سيعقد في كوبينكا بالقرب من موسكو في الفترة من 14 إلى 18 أغسطس/آب.
صممت المركبة الهندسية المدرعة "أو بي إي أم" لتأمين تقدم القوات وتنفيذ الأعمال الهندسية في ظروف إطلاق العدو للنيران، بما في ذلك المناطق الملوثة إشعاعًا.
يمكن لهذه الأنظمة، من حيث قدراتها، أن تحل محل عدد من المعدات الهندسية، بما في ذلك مركبات الحاجز الهندسي، ومركبات وضع المسار، ومركبات الإجلاء، ومركبات إزالة الألغام.
"مركبة "أو بي إي أم"، التي تضم طاقمًا مكونًا من شخصين (بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد لخبراء المتفجرات)، قادرة على أداء مهام مثل: إنشاء ممرات في الأحجار وأنقاض الغابات، وحفر الخنادق، وتحميل التربة ومواد البناء، وقطع الأشجار، ووضع الطرق والأسطح، والتغلب على عقبات الألغام المتفجرة وغيرها بشكل آلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركبة بمدفع رشاش "كورد" 12.7 ملم مع منظار حراري وجهاز تحديد المدى بالليزر لإطلاق النار على أهداف جوية وأرض العدو.