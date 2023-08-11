https://sputnikarabic.ae/20230811/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-جزيرة-هوكايدو-اليابانية-1079971429.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة هوكايدو اليابانية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T06:07+0000
2023-08-11T06:07+0000
2023-08-11T06:07+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060005559_0:790:2047:1941_1920x0_80_0_0_217e304f30a3d32edf55fd66d36d6d60.jpg
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض، حسب موقع "إس بي أ". ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي".
https://sputnikarabic.ae/20230811/22-مصابا-إثر-زلزال-ضرب-ولاية-ملاطية-التركية-1079970375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/11/1060005559_0:598:2047:2133_1920x0_80_0_0_78a889108cee8e98619a4e578653d6ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية
تابعنا عبر
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة هوكايدو اليابانية.
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض، حسب موقع "إس بي أ".
ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي".