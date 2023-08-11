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https://sputnikarabic.ae/20230811/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-جزيرة-هوكايدو-اليابانية-1079971429.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة هوكايدو اليابانية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T06:07+0000
2023-08-11T06:07+0000
العالم
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وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض، حسب موقع "إس بي أ". ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي".
https://sputnikarabic.ae/20230811/22-مصابا-إثر-زلزال-ضرب-ولاية-ملاطية-التركية-1079970375.html
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

06:07 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022
زلزال قوي يضرب فوكوشيما بدرجة 7.3 ريختر، اليابان 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / NEXCO East Nippon Expressway Company Limited
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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جزيرة هوكايدو اليابانية.
وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق 46 كلم تحت سطح الأرض، حسب موقع "إس بي أ".
بناية دمرها زلزال في مدينة ديار بكر التركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
22 مصابا إثر زلزال ضرب ولاية ملاطية التركية
03:18 GMT
ولم ترد أنباء، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مدّ عاتية "تسونامي".
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