https://sputnikarabic.ae/20230811/صاروخ-روسي-يرسل-ليوبارد-ألمانية-أخرى-إلى-مكب-الخردة-فيديو--1079982508.html
صاروخ روسي يرسل "ليوبارد" ألمانية أخرى إلى مكب الخردة... فيديو
صاروخ روسي يرسل "ليوبارد" ألمانية أخرى إلى مكب الخردة... فيديو
دأب الغرب على تكرار الدعاية الرنانة حول قوة وصلابة دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تعتبر عماد الآليات لجيوش الـ"ناتو" وأساس تسليح القوات المؤللة. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T13:04+0000
2023-08-11T13:04+0000
2023-08-11T13:04+0000
روسيا
رصد عسكري
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ومنذ أن دخلت هذه الآليات المعركة انصدم العالم بأدائها المخيب للغرب الذي عول على نجاحها لهزيمة روسيا من ناحية، ولزيادة مبيعاتها من ناحية أخرى.ولكن الجيش الروسي كان له رأي آخر، إذ أصبحت هذه الآليات الألمانية الفريسة المميزة للمدفعية ومضادات الدروع الروسية.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تدمير دبابة "ليوبارد" أخرى تم تسليمها من قبل ألمانيا إلى مسلحي نظام كييف، حيث تعرضت الدبابة لكمين في سهول مقاطعة زابوروجيه، وحاول سائقها إبعاد الآلية، لكن مقاتلي اللواء 22 من القوات الخاصة الروسية نجحوا بتدمير "ليوبارد" بالكامل بصاروخ موجه مضاد للدبابات.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صاروخ روسي يرسل "ليوبارد" ألمانية أخرى إلى مكب الخردة... فيديو
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دأب الغرب على تكرار الدعاية الرنانة حول قوة وصلابة دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تعتبر عماد الآليات لجيوش الـ"ناتو" وأساس تسليح القوات المؤللة.
ومنذ أن دخلت هذه الآليات المعركة انصدم العالم بأدائها المخيب للغرب الذي عول على نجاحها لهزيمة روسيا من ناحية، ولزيادة مبيعاتها من ناحية أخرى.
ولكن الجيش الروسي كان له رأي آخر، إذ أصبحت هذه الآليات الألمانية الفريسة المميزة للمدفعية ومضادات الدروع الروسية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تدمير دبابة "ليوبارد
" أخرى تم تسليمها من قبل ألمانيا إلى مسلحي نظام كييف، حيث تعرضت الدبابة لكمين في سهول مقاطعة زابوروجيه، وحاول سائقها إبعاد الآلية، لكن مقاتلي اللواء 22 من القوات الخاصة الروسية نجحوا بتدمير "ليوبارد" بالكامل بصاروخ موجه مضاد للدبابات.