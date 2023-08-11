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https://sputnikarabic.ae/20230811/عضو-في-مجلس-النواب-الأمريكي-يعلن-عزمه-تقديم-مشروع-قرار-لعزل-جو-بايدن-1079977344.html
عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن
عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن
قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T09:54+0000
2023-08-11T09:54+0000
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وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.وأشار أحد كبار أعضاء الكونغرس، إلى أن مثل هذا الإجراء سوف يوسع من قدرة الهيئة التشريعية الأمريكية على جمع المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق ضد الرئيس الأمريكي، بحسب قوله .
https://sputnikarabic.ae/20230810/ترامب-بايدن-كارثة-نفسية-ويقود-بلادنا-إلى-الجحيم--1079966551.html
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العالم

عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن

09:54 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
ترامب: بايدن "كارثة نفسية" ويقود بلادنا إلى الجحيم
أمس, 18:55 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.
وأشار أحد كبار أعضاء الكونغرس، إلى أن مثل هذا الإجراء سوف يوسع من قدرة الهيئة التشريعية الأمريكية على جمع المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق ضد الرئيس الأمريكي، بحسب قوله .
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