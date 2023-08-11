https://sputnikarabic.ae/20230811/عضو-في-مجلس-النواب-الأمريكي-يعلن-عزمه-تقديم-مشروع-قرار-لعزل-جو-بايدن-1079977344.html
عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن
عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن
قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T09:54+0000
2023-08-11T09:54+0000
2023-08-11T09:54+0000
العالم
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وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.وأشار أحد كبار أعضاء الكونغرس، إلى أن مثل هذا الإجراء سوف يوسع من قدرة الهيئة التشريعية الأمريكية على جمع المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق ضد الرئيس الأمريكي، بحسب قوله .
https://sputnikarabic.ae/20230810/ترامب-بايدن-كارثة-نفسية-ويقود-بلادنا-إلى-الجحيم--1079966551.html
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العالم
عضو في مجلس النواب الأمريكي يعلن عزمه تقديم مشروع قرار لعزل جو بايدن
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قال عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جريج ستيوبي، على الهواء على قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إنه يعتزم تقديم قرار لعزل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
وقال عضو الكونغرس الأمريكي: "أنوي غدا تقديم قرار لعزل جو بايدن، بتهمة الرشوة والابتزاز وعرقلة العدالة والتزوير والتورط المالي في المخدرات والدعارة".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، إن التحقيق في تورط الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونجله هانتر بايدن، في أنشطة فساد، يفرض ضرورة الشروع في إقالة رئيس الدولة.
وأشار أحد كبار أعضاء الكونغرس، إلى أن مثل هذا الإجراء سوف يوسع من قدرة الهيئة التشريعية الأمريكية على جمع المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق ضد الرئيس الأمريكي، بحسب قوله .