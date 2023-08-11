https://sputnikarabic.ae/20230811/فوائد-بيض-السمان-المزركش-الصغير-مخزن-وفير-بالمغذيات-القيمة-1079988515.html

فوائد بيض السمان.. "المزركش الصغير" مخزن وفير بالمغذيات القيمة

فوائد بيض السمان.. "المزركش الصغير" مخزن وفير بالمغذيات القيمة

لا يعرف الكثيرون أن بيض السمان هو مخزن وفير بالمغذيات القيمة، خاصة البروتين الطبيعي، والفيتامينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، ما يجعل فوائد بيض السمان لا... 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T14:49+0000

2023-08-11T14:49+0000

2023-08-11T14:49+0000

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فوائد بيض السمانيؤكل بيض السمان منذ العصور القديمة، وتحكي وصفات البرديات المصرية والطب الصيني عنه. تنتج أنثى السمان الواحدة ما بين 100 إلى 300 بيضة في السنة، وبيض السمان طعام شهي في جميع أنحاء العالم، فهو صغير الحجم ومليء بالمغذيات، القشرة كريمية اللون، تشوبها بقع بدرجات اللون البني، بينما لون الصفار داكن أكثر. طعمه مشابه جدا لمذاق بيض الدجاج، لكن صغر حجمه الذي يصل في المتوسط الى 10 غرامات للواحدة وفوائده الجمة تجعله خيارا مثاليا يثري الأطباق.بيض السمان غني بشكل خاص بفيتامين B12الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء والسيلينيوم الذي له تأثير قوي مضاد للأكسدة.بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية التي ستحبها النساء، مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين A، والتي لها تأثيرات مضادة للشيخوخة، وله آثار إيجابية للنساء الحوامل والمرضعات. وأثناء الحمل يساعد على تحمل السمية ويمنع الإجهاض.كما أن لبيض السمان مزايا لا تقدر بثمن للرجال بسبب الآثار الإيجابية للفوسفور الذي يحتويه على غدة البروستاتا، لتبدأ الطاقة الضعيفة في التزايد لتصبح طبيعية مع الاستهلاك المنتظم.في اليابان، يُنصح بتناول الأطفال 2-3 بيضات سمان يوميا، لما له من تأثير مفيد على النمو العقلي والمناعة والذاكرة، إذ أنه ومع إدراجه في نظام الطفل الغذائي، ستزداد قدراته الجسدية وسيتحسن بصره.1. مصدر غني بالعناصر الغذائية بالإضافة إلى البروتين الطبيعي، يحتوي بيض السمان على أنواع مختلفة من الفيتامينات مثل فيتامين B، وتوكوفيرول (فيتامين E)، وفيتامين D، وحمض النيكوتينيك، والريتينول (أحد المشتقات الحيوانية لفيتامين A)، إضافة إلى الكربوهيدرات والدهون الصحيحة.توفر بيضة السمان الواحدة جزءا كبيرا من احتياجاتك اليومية من فيتامين B12 الذي يعزز صحة الجهاز العصبي والسيلينيوم المهم لتعزيز صحة الغدة الدرقية، والريبوفلافين والكولين، جنبا إلى جنب مع بعض الحديد الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء - كل ذلك في وجبة تحتوي على 14 سعرا حراريا فقط.2. يعزز المناعةيلعب بيض السمان دورا هاما في دعم جهاز المناعة لديك، لاحتواءه على فيتامين B12 وفيتامين D، والسيلينيوم والكولين، والحديد. بيض السمان مليء بالمركبات التي يمكن أن تقلل الضرر الخلوي الذي تسببه الجذور الحرة ويعزز الصحة المناعية العامة. يمكن أن يكون بروتين البيض الموجود في بيض السمان فعالا جدا في دعم وظائف الجهاز التنفسي الصحية.تعمل أجسامنا كل يوم بجد لمحاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتسبب المرض والشيخوخة. بيض السمان مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات C وA. هذه العناصر الغذائية تساعد على تحسين مناعتك ومحاربة الأمراض والالتهابات.يؤثر فيتامين D الموجود في بيض السمان على عمل الجهاز المناعي، ويشجع البروتين الموجود به في إنتاج الأجسام المضادة.3. يحسن صحة القلبأظهرت الدراسات أن العناصر الغذائية في بيض السمان، مثل الدهون المتعددة غير المشبعة ومضادات الأكسدة والمعادن، تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم. قد يساعد بيض السمان في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.يساعد الحديد وB12 الموجودان في بيض السمان أيضا على منع فقر الدم، والذي يمكن أن يضغط على قلبك لضخ الأكسجين إلى أنسجة الجسم.4. مفيد للشعر والبشرةبيض السمان يمكن أن يحسن صحة بشرتك وشعرك. فهو غني بالدهون والفيتامينات والمعادن والبروتينات، وكلها تغذي وتقوي البشرة والشعر.يحتوي بيض السمان على الزنك والحديد والسيلينيوم والأحماض الأمينية والفيتامينات A وB وCوE المفيدة لصحة الشعر وفروة الرأس وتمنع تساقط الشعر وتحافظ على نضارة الجلد. كذلك فإن بيض السمان غني بمضادات الأكسدة الفعالة في التصدي للجذور الحرة السامة وتقليل تساقط الشعر والحد من ظهور الشيب المبكر. ويقوي محتوى الكالسيوم والبروتين في بيض السمان الطازج مينا الأسنان، ويحارب التسوس، ويحد من ظهور التجاعيد، والأظافر الضعيفة.5. يقلل مخاطر الإصابة بفقر الدميعد الحديد مكونا هيكليا مهما لخلايا الدم الحمراء لدينا، والتي تحمل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم. بيض السمان مصدر غني بالحديد الذي يسبب انخفاض مستوياته فقر الدم. لذلك، فإن إدخال بيض السمان في النظام الغذائي يمكن أن يحسن منظومة الدم لدينا ويزيد معدلات الهيموغلوبين.6. تقليل نسبة الكولسترول في الدمقد يساعد بيض السمان في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.يحتوي بيض السمان على حوالي 60% من الدهون الأساسية، أي البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) الذي يسمى أيضا الكوليسترول الجيد، والذي يعمل على تقليل مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة "الكوليسترول الضار (LDL)" في جسمك، وهذا الأخير يمكن أن يسد الشرايين ويسبب تصلبها.7. تنظيف الجسم من السمومقد يساعد تناول بيض السمان في التخلص من السموم في مجرى الدم وإزالة المعادن الثقيلة. اقترحت إحدى الدراسات أن بيض السمان ساعد في منع تلف الكبد الناجم عن التسمم في الفئران.ويحتوي بيض السمان على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامينات A، وE، وC. تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة الضارة (السموم) وتساعد في إزالتها من جسمك، فضلا عن أن محتوى الماء في بيض السمان مرتفع أيضا، ما يساعد على طرد السموم من الجسم.8. الحد من التوتر وتحسين المزاجيرتبط نقص فيتامين D، الذي يطلق عليه اسم "فيتامين أشعة الشمس"، ارتباطا وثيقا بالاكتئاب. وبالتالي، فإن زيادة مستويات هذا الفيتامين، قد تخفف من أعراض الاكتئاب الخفيفة. يحتوي بيض السمان على فيتامين D، لذلك فهو بمثابة "قليل من أشعة الشمس" على طبق الإفطار.القيمة الغذائيةتحتوي بيضة السمان الواحدة (9 غرامات) على:السعرات الحرارية: 14البروتين: 1 غرامالدهون: 1 غرامالكربوهيدرات: 0 غرامالألياف: 0 غرامالكولين: 4% من القيمة اليومية الموصى بها (DV)الريبوفلافين: 6% من القيمة اليوميةالفولات: 2% من القيمة اليوميةحمض البانتوثينيك: 3% من القيمة اليوميةفيتامين A: 2% من القيمة اليوميةفيتامين B 12: 6% من القيمة اليوميةالحديد: 2% من القيمة اليوميةالفوسفور: 2%من الاحتياج اليوميالسيلينيوم: 5%من الاحتياج اليوميالفرق بين بيض السمان وبيض الدجاجبيض السمان أصغر من بيض الدجاج (إذ تعادل ثلاث بيضات سمان بيضة دجاج واحدة) ولكنه غني بكمية أكبر من الحديد والبروتين والدهون والريبوفلافين وكذلك فيتامين B12 من حيث الوزن. على الرغم من صغر حجمه، فإن بيض السمان يحتوي على صفار كبير نسبيا. ومع ذلك، يعد بيض السمان أيضا أغلى ثمنا ويصعب العثور عليه مقارنة مع بيض الدجاج.يوضح الجدول التالي كميات العناصر الغذائية المختارة في 3.5 أوقية (100 غرام) من بيض السمان والدجاج:-يظهر الجدول أعلاه الاختلافات الأكثر أهمية في العناصر الغذائية المدرجة بين بيض السمان وبيض الدجاج.يحتوي بيض السمان على المزيد من الدهون والبروتينات من حيث الوزن، وضعف الحديد والريبوفلافين، وأكثر بنحو الثلث من مستويات B12 مقارنة مع بيض الدجاج. من ناحية أخرى، يحتوي بيض الدجاج على المزيد من مادة الكولين.هناك العديد من الطرق لتحضير بيض السمان والتي تستخدم كذلك لتحضير بيض الدجاج، لكن وقت الطهي يكون أقصر بكثير نظرا لصغر حجمه. ويعد السلق طريقة سهلة لتجربة هذا النوع المدهش من البيض.

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