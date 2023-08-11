https://sputnikarabic.ae/20230811/في-عملية-نوعية-حرس-الحدود-الإيراني-يضبط-4-أطنان-من-المخدرات-شرقي-البلاد-1079971746.html

في عملية نوعية... حرس الحدود الإيراني يضبط 4 أطنان من المخدرات شرقي البلاد

في عملية نوعية... حرس الحدود الإيراني يضبط 4 أطنان من المخدرات شرقي البلاد

نجحت قوات حرس الحدود الإيرانية، أمس الخميس، في القضاء على عصابة کبیرة لتهريب المخدرات بعد ضبطها لـ 4 أطنان من المخدرات. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T06:21+0000

2023-08-11T06:21+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، عن قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة جنوب شرقي إيران، العميد رضا شجاعي، أن قواته ضبطت 4 أطنان و100 كلغ من أنواع المخدرات في الحدود الجنوبية الشرقية الإيرانية، بحسب قوله.وأكّد العميد رضا شجاعي، أن "قوات حرس الحدود في المحافظة قامت بعمليات إستخبارية واسعة النطاق ونجحت في تفكيك عصابة كبيرة لتهريب المخدرات في البلاد".وأشار المسؤول الأمني الإيراني إلى أنه "تم ضبط 7 سيارات و4 أطنان و100 كيلوغرام من المخدرات المختلفة، وكمية كبيرة من السلاح ومعدات الاتصالات".وفي 21 من الشهر الماضي، أفادت مصادر أمنية في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد الإيرانية، أن ضابطين من قوات مكافحة المخدرات لقيا مصرعهما خلال اشتباك قوات الأمن مع مهربي المخدرات على طريق ياسوج - أصفهان.ونقلت وكالة "إرنا" عن المصادر، أنه "تم توقيف سيارتين تحملان شحنة من المخدرات في مدينة بوير أحمد بعد الاشتباه بهما، ولكن مسلحين من ركاب السيارتين أطلقوا النار على قوات الأمن وتمكن اثنين منهم من الهروب".وقالت المصادر إنه "يتم العمل حاليا على القبض على المهربين الفارين"، كما تم الإعلان عن مقتل النقيب مهدي أميني، والملازم أول سيروس درخشان فر، في هذا الاشتباك.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الشرطة الإيرانية، انتهاء الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان بمقتل جميع الإرهابيين.وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية إن "الهجوم المسلح على مركز شرطة زاهدان انتهى بمقتل الإرهابيين الأربعة، بالإضافة إلى شرطيين اثنين، بعد اشتباكات لساعات طويلة".من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني إنه "أفشل الهجوم على مركز شرطة زاهدان وقتل 4 أشخاص"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت إيران قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل اثنين من الشرطة، واثنين آخرين من المسلحين، في عملية زاهدان الإرهابية، فيما صرح مصدر أمني مطلع، بأن "الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وأن المسلحين الإرهابيين الذين هاجموا مركزا للشرطة محاصرون من قبل قوات الأمن الإيرانية".

https://sputnikarabic.ae/20230617/مقتل-عنصر-من-الحرس-الثوري-خلال-اشتباك-مع-مسلحين-غربي-إيران-1078206517.html

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