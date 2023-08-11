عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-لم-تتأثر-باعتراض-مسيرة-فوق-إنيرهودار-1079970514.html
مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار
مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بأن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، يوم الأربعاء الماضي، لم يكن لها... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T04:14+0000
2023-08-11T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074427500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f64e9c51672430fa945cd927dfda372.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأضاف غروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوب أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل سمعوا عدة إنذارات غارات جوية على مستوى البلاد في اليوم السابق، مشددا على أن "جميع الفرق أن السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر".وأبلغت الأجهزة الأمنية الروسية، الأربعاء الماضي، بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه محطة زابوروجيه، في إنيرهودار.وقالت قوات الأمن الروسي في وقت لاحق إن الطائرة بدون طيار حاولت مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوروجيه.يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230810/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-13-مليار-دولار-كمساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا--1079967045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074427500_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_783cf986d44ed40a7c7141f8f0e0e7b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار

04:14 GMT 11.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بأن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، يوم الأربعاء الماضي، لم يكن لها تأثير على سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
موسكو- سبوتنيك. وأضاف غروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوب أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل سمعوا عدة إنذارات غارات جوية على مستوى البلاد في اليوم السابق، مشددا على أن "جميع الفرق أن السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر".
وأبلغت الأجهزة الأمنية الروسية، الأربعاء الماضي، بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه محطة زابوروجيه، في إنيرهودار.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
بايدن يطلب من الكونغرس 13 مليار دولار كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
أمس, 19:22 GMT
وقالت قوات الأمن الروسي في وقت لاحق إن الطائرة بدون طيار حاولت مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوروجيه.
يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала