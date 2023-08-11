https://sputnikarabic.ae/20230811/مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-لم-تتأثر-باعتراض-مسيرة-فوق-إنيرهودار-1079970514.html
مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار
مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بأن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، يوم الأربعاء الماضي، لم يكن لها... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T04:14+0000
2023-08-11T04:14+0000
2023-08-11T04:14+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأضاف غروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوب أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل سمعوا عدة إنذارات غارات جوية على مستوى البلاد في اليوم السابق، مشددا على أن "جميع الفرق أن السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر".وأبلغت الأجهزة الأمنية الروسية، الأربعاء الماضي، بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه محطة زابوروجيه، في إنيرهودار.وقالت قوات الأمن الروسي في وقت لاحق إن الطائرة بدون طيار حاولت مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوروجيه.يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230810/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-13-مليار-دولار-كمساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا--1079967045.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار
مدير وكالة الطاقة الذرية: محطة زابوروجيه لم تتأثر باعتراض مسيرة فوق إنيرهودار
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صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بأن إسقاط الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مدينة إنيرهودار، يوم الأربعاء الماضي، لم يكن لها تأثير على سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
موسكو- سبوتنيك. وأضاف غروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خملنيتسكي وريفنا وجنوب أوكرانيا وموقع تشيرنوبيل سمعوا عدة إنذارات غارات جوية على مستوى البلاد في اليوم السابق، مشددا على أن "جميع الفرق أن السلامة والأمن في المنشآت لم تتأثر".
وأبلغت الأجهزة الأمنية الروسية، الأربعاء الماضي، بأنه تم اعتراض طائرة مسيرة
للجيش الأوكراني، تتحرك في اتجاه محطة زابوروجيه، في إنيرهودار.
وقالت قوات الأمن الروسي في وقت لاحق إن الطائرة بدون طيار حاولت مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك التابعة لمحطة زابوروجيه.
يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه
وأرتيوموفسك بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.