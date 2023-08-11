https://sputnikarabic.ae/20230811/مستشار-لدى-البنتاغون-كييف-على-صفيح-ساخن-وسيتم-إخلاؤها-1079985738.html

مستشار لدى البنتاغون: كييف على صفيح ساخن وسيتم إخلاؤها

مستشار لدى البنتاغون: كييف على صفيح ساخن وسيتم إخلاؤها

قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة إعلامية إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غير قادر على حماية كييف. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-11T13:54+0000

2023-08-11T13:54+0000

2023-08-11T13:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وأضاف ماكغريغور: "زيلينسكي على حق، لديه مشاكل كبيرة، و قد تكون كييف قريبة من الإخلاء، إذ لا يمكنهم مقاومة الصواريخ والطائرات دون طيار".وأشار المستشار، إلى أن نظام كييف تلقى عددًا كبيرًا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي كجزء من المساعدة العسكرية، ومع ذلك، فقد استنفدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل احتياطياتها، ولا يمكن للدول الغربية تجديدها بهذه السرعة.ونوه ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب، إلى أن العاصمة الأوكرانية ربما تتعرض للهجوم بسبب عدم قدرة الرئيس على مقاومة هجمات القوات الروسية على البنية التحتية العسكرية، وفي الوقت نفسه، لفت الانتباه إلى حقيقة أن زيلينسكي لا يمكنه أن يعتمد على مساعدة الناتو في هذا الشأن، لأنه حتى الدول الأوروبية لا تتمتع بمثل هذه الحماية ضد آلاف الصواريخ. وبدأ الجيش الروسي في قصف البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم في 10 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022، الذي ووفقا لموسكو فإن جهاز المخابرات الأوكرانية من نفذه، وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه مع هذا التفجير الذي وقع على الجسر، وضعت سلطات كييف نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر قبحًا، وأنه كان من المستحيل ترك جرائم من هذا النوع دون رد.

https://sputnikarabic.ae/20230811/انتصار-المشرط-الروسي-لانتسيت-تسجل-أكثر-من-500-إصابة-دقيقة-للهدف-1079982432.html

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