https://sputnikarabic.ae/20230811/مستشار-وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-تم-إيقاف-بث-التلفزيون-الرسمي-بشكل-مؤقت-1079979140.html

مستشار وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تم إيقاف بث التلفزيون الرسمي بشكل مؤقت

مستشار وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تم إيقاف بث التلفزيون الرسمي بشكل مؤقت

أكّد مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، اليوم الجمعة، أن استمرار إضراب الموظفين حتّم إيقاف بث التلفزيون الرسمي لأنه يكلّف خزينة الدولة أموالا كبيرة. 11.08.2023, سبوتنيك عربي

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بيروت - سبوتنيك. وقال العلي لـ"سبوتنيك"، إنه "بمجرد عودة الموظفين إلى عملهم سيعود البث مباشرة".ونفى المسؤول اللبناني الأنباء التي ترددت بشأن قرار وزير الإعلام زياد مكاري، بإغلاق التلفزيون.وتابع: "من المستحيل أن يغلق وزير الإعلام، تلفزيون لبنان لأنه المدافع الأول عن هذه المؤسسة العريقة".وأوضح العلي: "إعلان نقابة موظفي تلفزيون لبنان عن الإضراب المفتوح نظرًا لمطالب تتعلق بالمستحقات المالية، وعزوف الموظفين عن العمل، حتّم علينا إيقاف البث لأنه يكلّف خزينة الدولة أموال كبيرة، وآلاف الدولارات بالإضافة إلى المحروقات التي تُشغّل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية)".وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، قرر "إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول".وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

https://sputnikarabic.ae/20230811/توقف-بث-تلفزيون-لبنان-الرسمي-1079978235.html

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