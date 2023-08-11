عربي
https://sputnikarabic.ae/20230811/مستشار-وزير-الإعلام-اللبناني-لـسبوتنيك-تم-إيقاف-بث-التلفزيون-الرسمي-بشكل-مؤقت-1079979140.html
مستشار وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تم إيقاف بث التلفزيون الرسمي بشكل مؤقت
مستشار وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تم إيقاف بث التلفزيون الرسمي بشكل مؤقت
أكّد مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، اليوم الجمعة، أن استمرار إضراب الموظفين حتّم إيقاف بث التلفزيون الرسمي لأنه يكلّف خزينة الدولة أموالا كبيرة. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T11:23+0000
2023-08-11T11:23+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101847/07/1018470767_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_c02c2dbb7ead2bc97658eaff897f6109.jpg
بيروت - سبوتنيك. وقال العلي لـ"سبوتنيك"، إنه "بمجرد عودة الموظفين إلى عملهم سيعود البث مباشرة".ونفى المسؤول اللبناني الأنباء التي ترددت بشأن قرار وزير الإعلام زياد مكاري، بإغلاق التلفزيون.وتابع: "من المستحيل أن يغلق وزير الإعلام، تلفزيون لبنان لأنه المدافع الأول عن هذه المؤسسة العريقة".وأوضح العلي: "إعلان نقابة موظفي تلفزيون لبنان عن الإضراب المفتوح نظرًا لمطالب تتعلق بالمستحقات المالية، وعزوف الموظفين عن العمل، حتّم علينا إيقاف البث لأنه يكلّف خزينة الدولة أموال كبيرة، وآلاف الدولارات بالإضافة إلى المحروقات التي تُشغّل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية)".وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، قرر "إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول".وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230811/توقف-بث-تلفزيون-لبنان-الرسمي-1079978235.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101847/07/1018470767_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d62835a8f1b0a78ca098f6f8c7348249.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

مستشار وزير الإعلام اللبناني لـ"سبوتنيك": تم إيقاف بث التلفزيون الرسمي بشكل مؤقت

11:23 GMT 11.08.2023
© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTINبيروت
بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© AFP 2023 / STEPHANE DE SAKUTIN
تابعنا عبرTelegramNabd
أكّد مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، اليوم الجمعة، أن استمرار إضراب الموظفين حتّم إيقاف بث التلفزيون الرسمي لأنه يكلّف خزينة الدولة أموالا كبيرة.
بيروت - سبوتنيك. وقال العلي لـ"سبوتنيك"، إنه "بمجرد عودة الموظفين إلى عملهم سيعود البث مباشرة".
ونفى المسؤول اللبناني الأنباء التي ترددت بشأن قرار وزير الإعلام زياد مكاري، بإغلاق التلفزيون.
وتابع: "من المستحيل أن يغلق وزير الإعلام، تلفزيون لبنان لأنه المدافع الأول عن هذه المؤسسة العريقة".
وأوضح العلي: "إعلان نقابة موظفي تلفزيون لبنان عن الإضراب المفتوح نظرًا لمطالب تتعلق بالمستحقات المالية، وعزوف الموظفين عن العمل، حتّم علينا إيقاف البث لأنه يكلّف خزينة الدولة أموال كبيرة، وآلاف الدولارات بالإضافة إلى المحروقات التي تُشغّل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية)".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
توقف بث تلفزيون لبنان الرسمي
10:33 GMT
وخلال الأسبوع الماضي، استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، فيما استفاق اللبنانيون، اليوم الجمعة، على ظهور شارة التوقف عن البث.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، قرر "إقفال تلفزيون لبنان، هذا الصباح، بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، منها الرواتب، ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول".
وكان موظفو تلفزيون لبنان قد بدؤوا إضرابا مفتوحا، منذ يوم الخميس الماضي، نتيجة مشاكل مالية، منذ عدة أشهر.
وصرّح حينها مسؤولون لبنانيون، بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية، في ظل الانهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала