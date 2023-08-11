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مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم
مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم
لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T02:24+0000
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ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر طبية أن الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما) لقي مصرعه، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.وأضافت الوكالة أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.من جانبها، نشرت القوات الإسرائيلية قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.يذكر أن شابا فلسطينيا كان قد لقي مصرعه، أمس الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس.وصرحت مصادر أمنية لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله، مشيرة إلى أنه من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم
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لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم.
ونقلت وكالة
"وفا" عن مصادر طبية أن الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما) لقي مصرعه، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.
وأضافت الوكالة أن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.
من جانبها، نشرت القوات الإسرائيلية قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.
يذكر أن شابا فلسطينيا كان قد لقي مصرعه، أمس الخميس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس.
وصرحت مصادر أمنية لوكالة
"وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية كانت قد اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة، ما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن مقتله، مشيرة إلى أنه من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات "إرهابية".