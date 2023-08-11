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https://sputnikarabic.ae/20230811/من-هي-الدول-التي-أعلنت-رسميا-عن-رغبتها-في-الانضمام-إلى-بريكس-1079986756.html
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟
2023-08-11T14:35+0000
2023-08-11T14:35+0000
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مجموعة بريكس
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سيحضر قمة بريكس، التي ستُعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر "الفيديو كونفيرونس".وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
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بريكس
بريكس

من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟

14:35 GMT 11.08.2023
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قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، يوم 7 أغسطس/ آب، إن "رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، دعا قادة 67 دولة من أفريقيا و"الجنوب العالمي"، بالإضافة إلى 20 ممثلاً عن منظمات دولية، إلى اجتماعات في إطار قمة "بريكس"، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها.

صرحت باندور: "وعلى هذا النحو دعا الرئيس، بتأييد عام من قادة بريكس، 67 زعيماً من أفريقيا وجنوب العالم لحضور اتصالات بريكس-أفريقيا وحوارات بريكس+، وفي الوقت الحالي، من بين قادة من جميع القارات ومناطق الجنوب العالمي، تم تلقي تأكيدات من 34 دولة على الأقل".

زعماء 23 دولة أعلنوا رسميًا عن رغبتهم في الانضمام إلى بريكس - سبوتنيك عربي
زعماء 23 دولة أعلنوا رسميًا عن رغبتهم في الانضمام إلى بريكس - سبوتنيك عربي
سيحضر قمة بريكس، التي ستُعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر "الفيديو كونفيرونس".
وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
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