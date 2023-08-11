https://sputnikarabic.ae/20230811/من-هي-الدول-التي-أعلنت-رسميا-عن-رغبتها-في-الانضمام-إلى-بريكس-1079986756.html

من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟

من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟

من هي الدول التي أعلنت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"؟

2023-08-11T14:35+0000

2023-08-11T14:35+0000

2023-08-11T14:35+0000

وسائط متعددة

انفوجرافيك

مجموعة بريكس

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سيحضر قمة بريكس، التي ستُعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر "الفيديو كونفيرونس".وأعلنت مجموعة "بريكس"، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا، وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

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